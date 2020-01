Estable, precio de la tortilla: Profeco

No hay incremento alguno al precio de la tortilla, ante el rumor de un alza en este producto básico de consumo generalizado, esto es falso y no se justifica ningún intento en esta dirección porque no hay incrementos en insumos ni en la materia prima; el precio se ha mantenido estable y en Durango se expende en 14 pesos el kilogramo en promedio en las tortillerías y en $11.17 promediado en tiendas de autoservicio.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que la mayoría de tiendas de autoservicio y tortillerías mantienen sin cambio el precio del kilo de tortilla; tampoco ha habido aumentos sustanciales en los insumos que justifiquen el alza de precio del producto.

Con su programa Quién es Quién en los Precios, la Profeco encontró en su monitoreo permanente que entre el 16 de diciembre de 2019 y el 15 de enero de 2020, el precio promedio semanal por kilo en tortillerías fue de $15.3 pesos, con una disminución de 10 centavos, mientras el promedio en autoservicios fue de $11.5 pesos, y un aumento apenas de 10 centavos, ello con cifras promedio nacional.

Cabe hacer notar que el 86% de tiendas de autoservicio y tortillerías a nivel nacional, mantienen sin cambio el precio del kilo de la tortilla. Se observan precios arriba de 17 pesos por kilogramo en promedio, y algunas variaciones sólo en los estados de Sonora, Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo, Baja California y Tamaulipas, en función de que en esas entidades se elabora tortilla principalmente con harina de maíz, insumo que tuvo un ligero incremento en precio.

En Centrales de Abasto, en el periodo en mención, el precio promedio por kilogramo de maíz blanco se mantuvo sin cambio (0.0%), según el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), de la Secretaría de Economía; el de harina de maíz al mayoreo registró incremento de 7%.

Profeco hace una invitación a los consumidores del país a que denuncien abusos en el precio al teléfono del consumidor 55 5668 8722 y un llamado a los productores a no incrementar precios con el pretexto de una escalada nacional, que no existe.