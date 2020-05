Establecen Acuerdo para la armonía laboral y la reactivación económica

La mañana de este jueves, en conferencia de prensa, el Gobernador del Estado, José Rosas Aispuro Torres llevó a cabo el anuncio de la firma del Acuerdo para la armonía laboral y la reactivación económica, donde destacó la voluntad tanto del sector empresarial como de las organizaciones sindicales, en la coincidencia de la determinación de sumar esfuerzos por Durango como única alternativa para superar la contingencia sanitaria; “no debe de haber duda de que sin salud no hay economía que valga y no vale la pena ninguna otra acción que se realice”, enfatizó.

Acompañado de los secretarios General de Gobierno, de Desarrollo Económico y de Trabajo y Previsión Social, el mandatario estatal fue enfático al externar su reconocimiento por este acto generoso a los trabajadores de la entidad a través de sus representantes, de quienes dijo, han mostrado un gran compromiso por el progreso de la entidad.

A la vez, de la iniciativa privada, el Ejecutivo puso en relieve el temple personal e institucional, que ha expuesto en tiempos sumamente complicados.

Pronto habremos de reiniciar actividades de manera gradual en distintos centros laborales. Por ello sumamos esfuerzos para construir una ruta de trabajo que nos permita alcanzar resultados claros con los siguientes objetivos: pic.twitter.com/DeprhL1lzh — José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) May 21, 2020

Precisó que este acuerdo está signado por las centrales obreras, los organismos empresariales y el Gobierno del Estado para construir una ruta de trabajo que permita alcanzar resultados claros en objetivos concretos:

1.- Fortalecer el cuidado de la salude los duranguenses como el tema más importantes del acuerdo.

2.- Impedir el deterioro económico de las empresas.

3.- Evitar el despido de trabajadores, como un asunto en el que existen voluntad tanto de patrones como de trabajadores para avanzar en este vía.

4.- Reforzar la armonía laboral.

5.- Recuperar el ritmo de crecimiento y desarrollo económico que sostenía el Estado.

El Gobernador Aispuro reforzó que éste Acuerdo, contempla además la constitución de dos subcomités: el Subcomité de Armonía Laboral, que habrá de ayudar a resolver mediante el diálogo y la conciliación en caso de controversias entre las empresas y los trabajadores, y, el Subcomité Para la Reactivación Económica, con el apoyo del sector empresarial y en coordinación con las organizaciones sindicales. Aquí, se buscará la opción de generación de empleos temporales y permanentes, para recuperar el crecimiento que al cierre de 2019 superó la media nacional con 1.2%.

De igual manera, subrayó que adicional a lo anterior, se han efectuado programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, para conservar el empleo, donde sobresale la exención de hasta el 75% en el pago del Impuesto Sobre Nómina.

Aseguró que el Gobierno del Estado está desarrollando todo su esfuerzo a fin de evitar más decesos, impedir que se dispare el número de contagios de Covid-19 y aseveró que no debe de haber duda de que sin salud no hay economía que valga y no vale la pena ninguna otra acción que se realice.

José Rosas Aispuro marcó claro que la reactivación deberá ser paulatina, observando los protocolos correspondientes.

En tal sentido, anticipó que las secretarias General de Gobierno, Salud, Trabajo y Desarrollo Económico, elaboran las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores que se integrarán a sus centros laborales no se vean afectados en su salud.

Las empresas por su parte, tienen el compromiso de establecer mecanismos que realmente es impedirán contagios; “necesitamos sí, el dinamismo económico, que la empresa comience a abrirse, pero lo más importante seguirá siendo cuidar la salud de los duranguenses, por eso la necesidad de actuar, siempre en coordinación con el Sector Salud y con un gran sentido de responsabilidad”.

En la parte final de su alocución en este encuentro con los medios de comunicación, el Gobernador elocuente marcó que hoy “nos toca a todos hacer más por Durango, la sociedad nos necesita a todos unidos, compartiendo esfuerzos, aportando cada uno desde su ámbito de responsabilidad, en la idea de superar con el menor daño posible le emergencia sanitaria y mejorar las condiciones de las familias del Estado”.