"Estamos devastados"; padre de Leo narra la tragedia

No es fácil reponerse a la pérdida de un hijo, y menos ante la impotencia de no poder hacer más para salvarle la vida a un ser querido, ni mucho menos al saber que ese “accidente” nunca debió haber ocurrido.

El médico cardiólogo Miguel Ángel Luna Calvo, narra los hechos que ocurrieron el pasado 27 de marzo por un “error humano”, calificado así por la empresa Xcaret, que provocó que el pequeño Leonardo Luna Guerrero de 13 años fuera succionado por un ducto en la atracción Riolajante, donde quedó gravemente lesionado, y posteriormente perdió la vida.

Parque Xenses del Grupo Xcaret / Foto: FB Aguascalientes al minuto

Ante esos momentos tan difíciles para él, su esposa y sus otros dos hijos, en entrevista vía telefónica para El Sol de Durango solo lo resume en dos palabras "estamos devastados".

Los primeros auxilios se los dio él porque lo acompañaba en ese momento y aunque también resultó lesionado, lo único que importaba era tener a su hijo a salvo, pero ¿qué hubiera pasado si el papá que quisiera rescatar a su hijo no fuera médico?

"Cuando saqué a mi hijo, le di respiración boca a boca y pedí un respirador”, después de que ocurrió el hecho varios trabajadores le manifestaron que esa tapa estaba abierta desde octubre.

Dijo “si no alzamos la voz, seguiría abierta esa atracción en el parque, pues apenas ayer cerraron, con el riesgo que estuvo seis días abiertos, algo grave, porque se pudo haber muerto otra persona”.

Local Piden #JusticiaParaLeo, niño duranguense que falleció en Xcaret

Como médico señaló, "me ofrecí a atenderlo porque soy cardiólogo pero no me dejaron y pedí que se preparará un grupo de médicos en México y una ambulancia aérea, pero no me dejaron sacarlo del hospital, tuve esa impresión", comentó.

Luna Calvo comentó que solo desean que el parque se haga responsable por daño moral y físico, y cuenten en sus instalaciones con equipo para dar una atención adecuada, pues reiteró “si hubieran tenido el equipo necesario se hubiera atendido a mi hijo ahí, inmediatamente”.

En el parque a pesar de ser un lugar que recibe muchos visitantes de todas partes del mundo y son cuerpos de agua sus principales atracciones no contaban con personal capacitado para realizar labores de rescate acuático, por lo que él mismo tuvo que darle los primeros auxilios y respiración de boca a boca, y aunque se movió rápidamente, faltaron equipos especiales de respiración y alta frecuencia.

Sobre la reacción de los directivos del parque al asegurar que en 30 años no había ocurrido un accidente tan lamentable, se limitó a decir que “mienten”, pues se sabe que hace siete años ocurrió algo parecido, y a la fecha siguen sin contar con el equipo necesario y personal capacitado.

En cuanto a lo que ha expresado en comunicados donde directivos del parque señalan que mantienen cercana comunicación con su familia desde el primer momento, señaló “me han enviado whatsapp”.

Comunicado oficial: https://t.co/ZOvkMPbRz5 pic.twitter.com/jNZH294NHa — Grupo Xcaret (@Grupo_Xcaret) April 1, 2021

De la parte legal y el proceso, precisó que ya cuenta con un equipo de despacho de abogados en Cancún y un despacho legal en Ciudad de México, a través de quienes van a proceder hasta las últimas consecuencias sobre todo lo ocurrido después del accidente y que ya ha descrito en varias ocasiones, incluso en la parte de la clínica donde fue atendido.

En caso de que se reciba indemnización destacó, “aquí no importa el dinero, lo que importa es que se hagan responsables de las medidas de seguridad y todo lo que pasó, hicimos el viaje porque toda la familia tuvimos esta terrible enfermedad del Covid-19, yo me puse muy delicado, y fue un viaje para celebrar que lo superamos”.

Mencionó que Leo sabía nadar perfectamente bien, pero fue succionado por un conducto que no debió estar ahí, los aspiró y lo llevó a una cisterna oscura a la que tuvo que entrar para rescatarlo, se lesionó la rodilla y le provocó un esguince en el cuello por lo que aún debe recibir atención médica.

Foto: Facebook

Hoy quiere que la noticia de lo que pasó sea notoria, que llame la atención para que se haga justicia y no quede impune, reconoce que se hizo un caso conocido a nivel nacional y además lo han contactado de otros países como España y Estados Unidos, para conocer detalles del hecho.

Luna Calvo comenta que se sienten muy apoyados por todos los duranguenses y por México, agradece las muestras de cariño y solidaridad para su familia, incluso dijo que el Gobierno del Estado tuvo la atención de contactarse con él desde el sábado. El día de ayer me comuniqué con el Dr. Miguel Ángel Luna Calvo. He recibido instrucción expresa del gobernador @AispuroDurango para brindar todo el apoyo necesario en el esclarecimiento y deslinde de responsabilidades sobre la lamentable e irreparable pérdida de su hijo. — Héctor Flores (@hectordflores) April 1, 2021

Estimado Amigo, nada que agradecer, no hay palabras para aliviar el dolor que en este momento sientes. Les envío a ti y a tu familia un abrazo solidario 🙏🏻



Les reitero mi apoyo y quedo a sus órdenes. https://t.co/9NMiFktf2t — José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) April 1, 2021

Finalmente señaló que el parque tiene atracciones muy bonitas, y no buscan que se cierre, solo piden que cuenten con todas las medidas de seguridad y equipo para rescate, para que no se dé otra pérdida tan grande como la de Leo.

Firmé perdón a Xcaret para recuperar cuerpo de mi hijo; vicefiscal me presionó: padre de Leo