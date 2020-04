Estancias infantiles en problemas por liquidez, advierte regidora

Se estima que un gran número de estancias infantiles cierre sus puertas, debido a la falta de liquidez para solventar rentas y pago de trabajadoras, señaló la regidora Rosa María Asencio Orrante, quien señaló que a pesar que la cuarentena se levante a finales de mayo no será pertinente que los menores regresen a las aulas desde guardería hasta secundaria.

La regidora explicó que no se tiene un número preciso de estancias que cierren, sin embargo se han acercado a ella las directoras a fin de buscar opciones para subsistir debido al confinamiento que se vive por el Covid-19.

Asencio Orrante subrayó que a pesar de que se levante el aislamiento social para Durango tentativamente el próximo 19 de mayo, las guarderías del IMSS deberán actualizar los padrones ya que habrá empresas que cierren, despidan o recorten personal.

Al ser cuestionada sobre el posible regreso a la vida normal el próximo mes de mayo respondió que a su criterio no es factible que regresen los menores, ya que en las guarderías hay de 20 a 25 menores en un solo salón, los alimentos los toman en grupos al igual que las siestas por tanto la higiene y sana distancia debe ser escénica, sin embargo por los espacios no se podrá y modificar los horarios para las niñas y niños no les beneficiaría.

“Entiendo que será necesario que las mamás deben salir a trabajar pero si no se tiene una sana distancia se pueden crear focos de infección”, comentó.

Para finalizar hizo hincapié que el regreso al trabajo, las escuelas y la vida normal está a consideración del Gobierno federal, por ello la importancia de continuar con las medidas de prevención.