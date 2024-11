UJED vive una elección atípica

En punto de las 09:00 horas se abrió el Auditorio Universitario para dar paso a los primeros concejales con derecho a votar en el proceso electoral que se vive en la Máxima Casa de Estudios en el estado. Después de seis años, los universitarios regresaron a las urnas para elegir a quien estará al frente de esta institución con 168 años de antigüedad.

Te puede interesar: Gobernador pide a partidos sacar las manos de la elección de la UJED

Se trata de una elección atípica, pues por primera vez participa solo un candidato que deberá ser avalado por los cerca de dos mil 100 concejales que forman parte del Consejo Universitario, de los cuales el 10 por ciento corresponde a estudiantes, cerca de mil 800 votos son de los docentes y un aproximado de 50 trabajadores administrativos; de ahí que confían alcanzar una votación superior al 70 por ciento.

Cerca de mil 800 votos son de los docentes y un aproximado de 50 trabajadores administrativos; de ahí que confían alcanzar una votación superior al 70% / Foto: Lulú Murillo / El Sol de Durango

En este sentido el rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), Rubén Solís Ríos, reconoció que no se tiene un número previsto de votos máximos a favor del único candidato que valide la elección, ya que no se prevé ni en la convocatoria, ni en el reglamento de elecciones, por lo que con la votación que se obtenga, incluso si es menor del 50 por ciento más uno, se declara candidato ganador.

El rector de la UJED, Rubén Solís Ríos, reconoció que no se tiene un número previsto de votos máximos a favor del único candidato que valide la elección / Foto: Lulú Murillo / El Sol de Durango





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Sin mayor incidentes durante la mañana, todo transcurrió con total normalidad, esto pese a las condiciones en las que se presentó la contienda desde el inicio / Foto: Lulú Murillo / El Sol de Durango

Desde las 9:00 de la mañana, el flujo de votación en el Auditorio Universitario fue constante, de ahí que sin mayor incidentes durante la mañana, todo transcurrió con total normalidad, esto pese a las condiciones en las que se presentó la contienda desde el inicio, cuando de los cinco candidatos, tres de ellos decidieron no registrar su candidatura por motivos como la falta de apoyo hacia el proyecto.

“Es algo nuevo para la Universidad”, dijo el todavía rector de la UJED en funciones, Rubén Solís Ríos / Foto: Lulú Murillo / El Sol de Durango

Finalmente solo Ramón García y Rafael Mier Cisneros, concretaron el registro, sin embargo a éste último le fue rechazada la papelería al no contar con las firmas requeridas para su registro y pese al recurso de amparo que se interpuso ante el Poder Judicial de la Federación (PJF), no se le dio la razón, por lo que no fue posible la reposición del proceso como él lo solicitaba.

Local No hay imposición de ningún candidato a la Rectoría: FEUD





“Es algo nuevo para la Universidad”, dijo el todavía rector en funciones, Rubén Solís Ríos, quien señaló que el tema económico es lo que se mantiene entre los casos urgentes para atender dentro de la institución, debido a que el presupuesto no ha aumentado como debería para Universidad.