Este domingo inicia línea de la vida en Durango

El domingo 1 de octubre a las 20:00 horas arrancará en Durango una línea telefónica que tiene el objetivo que la persona que llame ese día decida vivir, la cual será operada por la Asociación en pro de la salud mental Cognos quien a través de voluntarios capacitados brindará la atención para dar contención a los posibles casos de suicidio.

Te puede interesar: Programa Hay que decirlo brindará consulta psicológica gratuita

En conferencia de prensa Pamela Morán Nogueira, directora del Centro Cognos, Karla Ayala, encargada del área de vinculación y la regidora Gabriela Vázquez Chacón dieron a conocer la línea de la vida, “cada dos días se presenta un suicidio en Durango”, puntualizó la regidora quien enfatizó en la necesidad del trabajo en equipo para dar solución al fenómeno del suicido.

Voluntarios capacitados brindarán atención para dar contención a posibles casos de suicidio / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Morán Nogueira explicó que el suicidio es una pandemia y un problema comunitario, ante ello no se puede dejar toda la carga al sistema de salud, pues no tiene la capacidad de atender a toda la población.

Ante ello la Asociación antes mencionada implantará a partir del domingo una línea nocturna para salvar vidas, “el objetivo es que la persona que llame ese día decida vivir”, dijo. Añadió que se dará una contención telefónica en el momento y después se canalizará a la personas para que tenga atención de calidad y solución a sus problemas.

“El suicidio no es de cobardes o valientes, sino una solución a un problema de alguien que en ese momento cree que no existe otra solución pues están en sufrimiento, no es por que quiera morir”, abundó la también especialista en salud mental.

Añadió que la línea de la vida operará de las 20:00 a las 8:00 horas y el objetivo es que en poco tiempo sea las 24 horas.

“Cada dos días se presenta un suicidio en Durango”, puntualizó la regidora Gabriela Vázquez / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

El personal que atenderá las llamadas es voluntario y está capacitado en intervención en crisis, enfatizó, la directora indicó que Cognos brinda capacitación para padres de familia, policías, bomberos, docentes y toda la sociedad a fin de poder salvar una vida, “solo con saber detectar cuando alguien está en sufrimiento, eso puede salvar una vida”.

Por su parte Karla Ayala añadió que Cognos de enero a julio ha brindado mil 300 consultas gratuitas o con cobros simbólicos. Vázquez Chacón adelantó que se trabaja en la vinculación de dicha estrategia con otros sectores como policía estatal, municipal y Protección Civil, para que exista un trabajo en conjunto entre línea de la vida con los elementos que acuden a los llamados de auxilio.

Para finalizar Pamela Morán invitó a la ciudadanía a ser parte de la asociación, la cual es sin fines de lucro y así seguir dando atención de manera gratuita a las personas que lo requieran.

El número de la vida que iniciará en funciones a partir del domingo por la noche es el 6184540062.