Este martes cierran las campañas para la renovación de la FEUD

Este día se cierra el proceso de campañas para la renovación de la Federación de Estudiantes Universitarios de Durango (FEUD), y será el próximo jueves 18 de noviembre el proceso de votación, sin embargo desde el inicio se ha denunciado que no hay piso parejo para los contendientes, lo que ha derivado algunos incidentes.

Erik Segovia de la planilla Goya UJED, comentó que desafortunadamente no se está compitiendo entre estudiantes, sino contra grupos políticos, porque sabe que se tiene mucho en juego por el número de estudiantes universitarios que son, cerca de 20 mil, sobre todo previo a una elección a Gobernador en el estado para el 2022, por lo que se empiezan a captar a los grupos universitarios.

Aseguró que desde el inicio se vieron las preferencias primero por parte de la FEUD a un candidato específicamente, pero también hay otros grupos políticos apoyando a otro de los candidatos. Señaló que a pesar de las circunstancias ha demostrado que tiene un equipo capaz, que puede representar a los estudiantes, porque además están despertando y no se les puede engañar fácilmente.

En su recorrido por las escuelas, dijo que ha tenido buena respuesta de los estudiantes, aunque es el candidato más joven con 23 años, pues explicó que tiene tiempo trabajando por una universidad mejor, primero en la FECA, donde cursa el octavo semestre.

Para el día de la elección, mencionó que ya se están preparando para que no se presente ninguna duda sobre los resultados, y está dispuesto a aceptar si no le favorecen, siempre y cuando sea una elección legal, reiterando que a ellos no se les facilito el ofrecer descuentos, desayunos, o facilitar tramite de credenciales.

Se han organizado ya con observadores electorales, pero pide que para mayor seguridad deberían acudir autoridades también como observadores, pero sin intervenir en la elección, porque nadie se debe meter en el proceso.