Esteban Villegas demuestra que es el proyecto ideal para Durango: Carlos Maturino

“Esteban Villegas en el primer día de campaña ha demostrado que es el proyecto ideal para Durango”, así lo aseguró el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Maturino, y señaló que fue un buen arranque donde hubo una fiesta intensa, porque se hizo un gran trabajo por la Alianza “Va por Durango”, PAN, PRI y PRD, para tener candidatos fuertes.

Destacó “estamos convencidos que la defesa de Durango es invaluable para los duranguenses, por eso esta alianza, con proyectos y con propuestas sólidas, muy particularmente en materia de salud, materia económica y materia de seguridad, vamos a poder cumplir los aspectos que están esperando de nosotros”.

El diputado indicó que estarán 60 días trabajando de la mano con los durangueses, porque la alianza no es nada más del PRI, PAN y PRD, sino el principal objetivo, es hacer la alianza con los duranguenses, "porque si no se construye de manera sólida no va se a llegar buen puerto", destacó.

¡Vivimos momentos increíbles este domingo! Gracias por acompañarme y seguir siendo los protagonistas de esta historia, unidos trabajaremos por el sueño de tener un mejor Durango.#DefendamosDurango #ConTrabajoYValor #VaXDurango pic.twitter.com/k78DHtvwR4 — Esteban Villegas V. (@EVillegasV) April 4, 2022

“Con nuestro candidato a gobernador Esteban Villegas, estamos convencidos que es el mejor proyecto, el proyecto más viable, porque hay un trabajo constante, permanente”, expresó.

Puntualizó, "yo lo he dicho que el duranguense tomará la mejor decisión, por eso lo que tenemos que hacer, es presentar las mejores propuestas".