Esteban Villegas pide que retiren licencia a comercio que taló árboles

Debe haber castigos ejemplares para quienes talen árboles, indicó el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villareal, quien enfatizó que incluso se deben retirar las licencias o permisos a los comerciantes que lleven a cabo dichas prácticas.

Al anunciar que en próximos días iniciará la rehabilitación del Centro Histórico de la capital, el mandatario estatal indicó que será prioridad el tema ambiental, ante ello instruyó a la secretaría de Medio Ambiente, Claudia Hernández Espino, para que no se permita de ninguna manera, más tala de árboles.

Está dirección no autorizó el derribo de cuatro árboles en zona centro / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

“A todos nos duele, son árboles adultos que tienen una vida en ese lugar, a los comerciantes se les hace fácil llegar y tumbar árboles, eso ya no lo vamos permitir en Durango, yo les pedí que si fue gente del negocio aparte de la multa, que se les quite la licencia, debe haber un castigo ejemplar porque si no, habrá un desorden”, dijo al referirse al corte de árboles que se dio en calle Gómez Palacio y Bruno Martínez, en la Zona Centro de la capital del estado.

Aseguró que para remediar el problema no solo es sembrando más árboles, sino poner muchos más. De igual forma, Villegas Villarreal, indicó que el próximo 8 de julio se dará un gran regalo a la ciudad y éste tendrá que ver con el tema de medio ambiente.

Pues enfatizó que la sequía que se tiene en el estado es parte de la devastación del planeta y donde la tala de árboles es uno de los principales problemas para que las temperaturas sigan siendo más elevadas, como la de este último mes.

En la entidad se han reactivado incendios como en Santiago Bayacora y si no llueve será complicado terminar con estos, dijo el Ejecutivo estatal.

Los árboles 🌳 son vida, brindan oxígeno, sombra y refrescan nuestra ciudad. ¡Todos debemos cuidarlos!



— Toño Ochoa (@josejoseantonio) June 28, 2023

Por ello ya se expuso el tema de los incendios forestales a nivel nacional, pues el agua que produce la sierra del estado beneficia a estados como Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, parte de la Comarca Lagunera; sin embargo solo Durango los combate, por tanto pidió apoyo a las autoridades de estas entidades para entre todos no dejar que se consuman otras 60 mil hectáreas, que son las que hasta el momento se han visto afectadas.

Añadió que la declaratoria de emergencia que se envió a Protección Civil ya fue respondida con una negativa, debido a que no hay características, “se hizo la lucha (…), no se ha podido lograr ningún apoyo extraordinario”, finalizó