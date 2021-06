Estímulos fiscales para toda la fuerza productiva del país: CCE

Inmersos en una crisis económica y sanitaria, se requieren estímulos fiscales para toda la fuerza productiva del país, actualizando las leyes actuales que no permiten generar una reactivación económica real y efectiva en México, declaró a El Sol de Durango el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien apuntó que en el contexto local también es necesaria una legislación que fomente el emprendimiento.

José Miguel Castro Mayagoitia señaló que es necesario promover tanto en la entidad como en el ámbito federal, una movilización legislativa que en efecto promueva el desarrollo.

Al respecto, explicó que es por eso que se están dando estas mesas de diálogo entre empresarios, legisladores y representantes del Gobierno del Estado; “este esquema se desarrolla en las diversas regiones de la entidad, tanto en la Laguna, en capital y así habrá de hacerse en los principales polos de desarrollo de la entidad, rumbo a la conformación de la Nueva Ley de Fomento Económico”.

De frente al TMEC no podemos permanecer con una Ley que no genera activación económica

Añadió que lo que la iniciativa privada pretende con esta labor, es la consolidación de una ley actualizada, una ley que beneficie la inversión y fomente el emprendimiento; “es por ello que estamos en este diálogo permanente con los legisladores, con el gobierno y con los sectores a los que impactan directamente una ley de fomento económico”.

Al referir el asunto de la Reforma Fiscal, citó que en este caso la exigencia para los nuevos legisladores federales, es la procuración de una reforma verdaderamente integral para los próximos tres años que quedan de la administración federal.

Consideró que cuando nos encontramos inmersos en una crisis económica y en una crisis sanitaria, se requieren estímulos fiscales para toda la fuerza productiva del país, actualizando las leyes actuales que no permiten generar una reactivación económica real y efectiva.

Agregó que el TMEC constituye una gran oportunidad para México, una alianza con las economías más fuertes del mundo, “y no podemos permanecer con una legislación fiscal que no genere incentivos y que no genera una activación económica verdadera”.