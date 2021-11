Esto opinan los duranguenses ante la llegada de una cuarta ola de Covid

Tras la explosión de contagios de Covid-19 en Europa, en América también se espera una cuarta ola e incluso regresar al confinamiento.

Ante la pregunta de si los mexicanos esperan que llegue una cuarta ola al país los lectores de El Sol de Durango emitieron diferentes señalamientos que compartimos a continuación.

En su mayoría respondieron que sí, como la usuario Anabel Quezada dijo que "si en el primer mundo ya están en eso, que le espera a nuestro pobre país?", otros puntualizaron que está se desatará debido a la irresponsabilidad de personas que no respetan las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas o la sana distancia.

La usuaria Merary Rodríguez Tovar respondió que la pandemia en realidad nunca ha terminado, "si nunca se ha terminado soy enfermera y cada día se pone peor".

En tanto otros seguidores de El Sol de Durango señalaron que a pesar de que llegue una cuarta ola la vacuna reducirá los efectos del virus en la población, tal como lo señala la usuaria Nena González, "exacto, la vacuna no impide los contagios pero en cambio reduce demasiado los impacto negativos. Pero existe muchas personas su coeficiente cerebral no les alcanza para este tipo de platicas".

Otras de las respuestas fueron: "nomas que pasen las elecciones claro que si llega la cuarta ola por que en las elecciones se ponen el semáforo en verde" ó "si hay 4T ¿por qué no cuarta ola de Covid?".





Cuarta ola de Europa

El miedo gana terreno en Alemania ante la explosión de contagios de Covid-19 mientras la vecina Austria inició este lunes un nuevo confinamiento, medida inédita en Europa desde la masiva campaña de vacunación.

El regreso de las restricciones anticovid ha provocado violencia en varios países de Europa, de nuevo epicentro de la epidemia, en especial en Holanda, cuyo primer ministro denunció actos de “pura violencia” cometidos por “idiotas”.

Con una frase impactante, el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, pidió a la gente vacunarse “urgentemente” y advirtió que “al final del invierno cada quién estará vacunado, curado o muerto” debido a la propagación de la variante Delta, “muy, muy peligrosa”.

Por su parte la canciller Angela Merkel urgió a tomar medidas drásticas ante la evolución “dramática” de la pandemia, que superó ayer el récord de 65 mil casos diarios.

En Alemania, como en Austria, la tasa de vacunación es inferior a 70 por ciento, más bajo que otros países europeos.

Eslovaquia, por su parte, empezó a aplicar el confinamiento para las personas no vacunadas, y en Grecia los no vacunados no podrán acceder al interior de los restaurantes, cines, teatros, museos, gimnasios y edificios públicos.