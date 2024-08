Estos son los animales exóticos detectados en calles de Durango

Cada vez es más común saber de casos de personas que tienen animales considerados como exóticos en sus hogares, es decir, como una mascota. Algunas de estas especies en peligro de extinción, y otras que por su naturaleza, su comportamiento o conducta, y más, no son aptos para la convivencia por el riesgo que representa.

Te puede interesar leer: Captan a tigre cachorro deambulando en calles de Durango [VIDEO]

En el caso específico de Durango, a lo largo de los últimos años han sido detectadas distintas especies en resguardo de personas y familias, lo que ha generado un debate sobre si está permitido o no. Pero también se genera asombro, pues éstas han podido ser vistas en las calles de la callada y tranquilidad ciudad colonial; y a veces es gracias a ello que se puede conocer de cerca un animal en su tipo.

El tigre representa ser una especie amenazada y en peligro de extinción, y que no se les puede tener como mascota en casa, al contrario, debería estar en sui hábitat / Foto: Cortesía

Si bien se desconoce si de estos han tenido el permiso expedido por el Gobierno federal, mientras tanto te traemos el recuento de los animales exóticos vistos en Durango.

En abril del año 2017 fue captado un oso en la caja de una camioneta que circulaba por varias zonas de Durango. Según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se trató de un Ursus americanus, conocido como oso negro, el cual era transportado sin las medidas necesarias de seguridad.

➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp

Luego de varios videos compartidos en las redes sociales, los reportes llegaron al personal de la Profepa, por lo que ubicaron la unidad en las cercanías de El Pueblito, asegurándoles el animal de la fauna silvestre.

En febrero del año pasado hubo incertidumbre entre los vecinos del fraccionamiento Cielo Vista, sobre la carretera a Parral, luego que se detectó un puma deambulando por la zona. De éste se desconoce cómo llegó hasta ahí.

La alerta fue tal que se pidió a los ciudadanos no salir de sus hogares mientras las corporaciones realizaban el aseguramiento del animal. Cuando por fin se logró capturar, le detectaron una herida causada por una bala, a la cual no sobrevivió y murió días después.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Sol de Durango (@soldgooem)

En el mes de mayo del 2023 se difundió en TikTok un video en el cual se captó la presencia de camellos a la orilla de una carretera en Durango. Fue a través de la cuenta @fan.fauna que se publicó el video, donde se explicó que se trató de tres camellos, un macho y dos hembras.

Según señalan, no son los únicos animales exóticos que han observado en el área, como bisontes, venados, etc, aunque no detalló en dónde.

#animales #durango ♬ sonido original - Fan Fauna @fan.fauna Camellos a la orilla de una carretera en Durango #fanfauna

El caso más reciente fue de un tigre cachorro observado en la colonia Valle del Sur; fue una joven duranguense quien logró captarlo mientras circulaba en su automóvil por la calle Río Piaxtla, y avenida Primo de Verdad.

Captan a tigre cachorro deambulando en calles de la colonia Valle del Sur en Durango 🐯



🎥Cortesía Diana Salazar pic.twitter.com/QhEV4cVYsP — El Sol de Durango (@ElSoldeDurango) August 6, 2024

El coordinador la Policía Ambiental, Ever de la Torre, señaló que en las últimas semanas se han registrado reportes de animales salvajes en la mancha urbana, por mencionar algunos espacios, en el Centro Histórico, Parque Guadiana, en las cercanías de escuelas y a las orillas de la ciudad duranguense.

En otros casos, se ha detectado la venta de animales de todo tipo a través de las redes sociales, tal es el caso del mono araña, el cual incluso ofertan a través de tandas.

“El tráfico ilegal de ejemplares, partes y derivados de flora y fauna silvestres, es un delito de conformidad con el artículo 420 fracciones IV y V del Código Penal Federal" / Foto: Cortesía

De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), hay un trámite que se puede realizar para solicitar permiso cuando se desee tener un animal en casa, pero esto solo será:

“...cuando se posean ejemplares de especies de fauna silvestre exótica que por su comportamiento o conducta natural, derivados o población microbiológica natural pueden convivir con el hombre en un ambiente doméstico bajo manejo y no representen riesgos físicos, sanitarios ni de seguridad para sus propietarios, poseedores o cualquier persona u otros animales, y se requiera para ellos la autorización de ejemplares exóticos como mascota o animal de compañía”.