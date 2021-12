Estoy preparado para unir, hacer una gran alianza y ganar: Esteban Villegas

CANATLÁN, Dgo. (OEM). - "Estoy preparado para poder unir, lo que me toque hacer, hacer una gran alianza y poder ganar, creo que todos estamos dispuestos a hacerlo de la misma forma", dijo Esteban Villegas Villareal durante recorrido por Canatlán, realizados el jueves.

Entrevistado en el jardín Juárez, el aspirante priísta a la gubernatura del estado respondió que realiza recorridos para escuchar. "Los políticos dejamos de escuchar y entonces se pierde el rumbo", añade.

Reconoció cada municipio tiene su particularidad, hay buen ánimo de que el estado empiece a crecer de manera regional, que no todo se quede en ciertas zonas y potenciar lo que tiene cada municipio.

Próximo gobierno debe generar economías regionales: Villegas

Local Alianza PAN, PRI, PRD consolida su unidad rumbo a elecciones 2022 Al referirse al municipio manzanero, dijo que Canatlán se ha estado como quedando en medio de entre Nuevo Ideal y Durango, está a 30 minutos de la capital del estado. "Para Canatlán es bien importante crecer regionalmente en educación, tema hospitalario, llega mucha gente y por eso el crecimiento regional tiene que darse".

"El próximo gobierno, quien esté al frente, tiene que generar economías regionales para poder detonar a todas las regiones", destacó.

El referirse a la diversa problemática que escucha en su recorrido por el estado, respondió que el tema de salud brinca en todos lados, la falta de insumos, ya no hay lo mínimo indispensable en medicamentos, la gente les dice que, sí les llega un apoyo, de acuerdo al programa en el que están, pero como no hay medicamento suficiente no les alcanza, tampoco con el apoyo, primero por el traslado, luego el médico o la farmacia, la compra de medicamento. Es un tema de nunca acabar, la idea es poder ayudar a que crezca el tema de salud, que no falte medicamento en las regiones, refirió el sanjuanero.

En relación al proceso que actualmente se lleva rumbo a la definición de candidatura, respondió que se está en una etapa de mucha prudencia, quitar partidos y siglas, subirse al tema de la alianza y todos los que traen la intención de poder participar no será por un partido sino una alianza con los ciudadanos.

Local Incremento en el salario mínimo podría ser insuficiente: Ricardo López "Estoy esperando que los tres partidos se pongan de acuerdo, que canten la alianza y en ese momento tener la oportunidad de ser el candidato de esa alianza"

“Tenemos que ser prudentes, hay varios compañeros que han alzado la mano y es correcto, también ellos tienen la posibilidad de poderlo hacer y en cuanto se de la alianza no perder la comunicación, podernos a trabajar todos, ojalá que todo el mundo anduviéramos haciendo recorridos porque en ese momento, cuando ya se da las cosas, pones tu trabajo de mucho tiempo en el escritorio de la alianza para que pueda servir no solo para competir sino para ganar el próximo proceso electoral”.

¿Hay disposición para el dialogo entre los aspirantes?

"Sí, todos estamos en el mismo canal de comunicación y hacer una alianza amplia con la ciudadanía, hacer gobiernos de coalición, que pueda generar el que todos se sienta integrados en una misma alianza y un mismo equipo".

¿Cuál es su relación política con los aspirantes del PAN y PRI?

"Buena, con todos muy buena, hemos platicado entre todos, estamos en la misma línea de que si los tres partidos se deciden por quien tenga mejor número y posibilidades estamos dispuestos a juntarnos para poder enfrentar muy bien el proceso electoral que viene".

¿Está preparado para no ser el candidato?

"Estoy preparado para poder unir, lo que me toque hacer, hacer una gran alianza y poder ganar, creo que todos estamos dispuestos a hacerlo de la misma forma".

¿Su relación política, su amistad con Marina Vitela, han platicado?

"En esta última etapa no hemos platicado, si es mi amiga, le tengo un cariño muy especial, ella lo sabe, pero ella juega en Chivas y yo en américa, por decirlo así, jugamos en equipos distintos y eso también se queda de lado; nos podemos tomar el café sin problema, pero en el juego nadie permitirá que le metan gol".

"Siempre hay que platicar con todos, tener la madurez para platicar con todas las fuerzas, inclusive con candidatos de otros partidos porque nos estamos jugando el futuro de Durango y creo que en esa madurez tenemos que poner la parte que nos toca para no dividir más a la ciudadanía, sino para poder hacer una campaña de altura y la gente pueda tomar una buena decisión cuando conozca los perfiles, quien es más propositivo, quien tiene más experiencia, quien conoce las regiones y que no se dé nomas por moda de alguna marca".

"Estoy listo y puesto para sumarle a la alianza lo que a mí me toque".

¿Qué diferencia hay entre el Esteban del 2016 y el actual?

"Completamente distinto, después del 16 yo siempre digo que hay tres etapas: Reflexión, aprendizaje y madurez. ¿Cómo se mide la madurez? Cuando no traes ningún rencor, me siento mucho más centrado, física y moralmente bien, muy equilibrado en el tema familiar, que eso también es muy importante, me siento en un muy buen momento para poder encabezar y si la gente lo decide, poder llevar los destinos de los duranguenses a buen puerto".

¿Hay riesgo de que pueda ser multado por actos adelantados de campaña?

"No Tony, no tengo ningún cargo público, soy un ciudadano más, solo escucho a la gente por si en un momento nos dan la oportunidad de encabezar la alianza tener más capacidad de conocimiento de las diferentes regiones de nuestro estado".

"Venimos con las pilas recargadas, tenemos una gran posibilidad de que nuestros municipios puedan crecer de manera regional, tenemos una visión muy amplia, creemos que el próximo gobernador tiene que impulsar a las diversas regiones del Estado, terminó diciendo".