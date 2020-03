Estricta revisión en maquilas y centro comerciales para evitar propagación del COVID-19

Ante la contingencia del COVID-19 en su Fase 2 que ha entrado a Durango, es urgente que el Secretario del Trabajo del Gobierno del Estado, implemente verdaderas inspecciones en las maquiladoras, centros comerciales y todos aquellos establecimientos en donde el número de personal es mayor a 50 personas, y el foco de infección y propagación del virus es mayor a propagarse declaró la presidenta de la Asociación Sí Hay Mujeres en Durango.

Julieta Hernández Camargo, manifestó que a diferencia de otros establecimientos y fuentes de trabajo en donde han permitido al personal que falten a sus jornadas, sin descontarles el pago, en las maquilas y centros comerciales no han suspendido actividades, pero lo más grave es que no sigan los protocolos de salubridad.

Comento que las maquilas y los centros comerciales son los establecimientos en donde el riesgo de contagio es mucho mayor a cualquier otro, pues ahí se tiene contacto con diferentes personas, e incluso extranjeros.

Hernández Camargo, indicó que los inspectores del trabajo, hoy tienen que estar más activos que nunca, el caso lo amerita, por lo que se le hace un llamado al Secretario del Trabajo del Gobierno del Estado, para que verdaderamente inspeccione esas fuentes de trabajo en donde el riesgo es mucho mayor a ser contagiados y a propagar el virus.

Reconoció que en algunas empresas han disminuido el número de personal, la jornada de trabajo, pero en otras como es el caso de las maquilas, muchos y muchas de las personas tienen que trabajar jornadas de hasta 14 horas para poder solventar los gastos del hogar.

Comento que en las fuentes de trabajo en donde más abusos hacia los trabajadores se presentan, es en donde no se tiene sindicatos, no les permiten la libre asociación, por lo que ahí la Secretaría del Trabajo tiene que poner especial atención, ellos saben en qué empresas no hay sindicatos y están en condiciones que hoy pueden enfermarse y propagar el COVID-19.