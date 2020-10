Estudiantes, maestros y padres estresados ante educación virtual

La nueva modalidad de estudiar en línea ha sido complicada tanto para el alumno, como para padres de familia y maestros, ya que las fallas en las redes de internet y la falta de recursos económicos ha provocado rezagos en la entrega de material y de las tareas.

Para las señoras, Selene de Jesús Hernández y Alicia Gallegos, madres de una niña y abuela de un niño de educación primaria respectivamente, comentaron lo difícil que ha sido para ellas el poder cumplir con los trabajos y tareas de los menores a su cargo.

En el caso de la señora Selene de Jesús Hernández, esta nueva modalidad de enseñanza ha ocasionado más estrés para ella, pues antes de irse a trabajar tiene que poner a realizar las diferentes actividades escolares que le dejan a su hija, y al regreso de su trabajo, nuevamente estar con ella al pendiente de lo que le haya faltado.

Sin embargo, la mayor complicación y gasto ha sido el tener acceso a internet, pues cada mes tiene que desembolsar 600 pesos más que no estaban contemplados en el gasto familiar.

Por su parte Alicia Gallegos, expresó que para ella como abuela, ayudar a su nieto ha sido una situación realmente compleja, pues no entiende el manejo del celular, la computadora o la tablet y coincidió con la señora Selene al decir que ahora forzosamente tienen que hacer un gasto económico extraordinario para contratar el internet, “en lo personal, yo prefiero las clases presenciales, los niños aprovechaban más, sin embargo no pueden salir a la calle para no contagiarse de Covid-19”, comentó.

En el caso del maestros de telesecundarias, Germán Acosta Nájera, afirmó que se vive un panorama complicado para los estudiantes del medio rural, quienes además de no tener la posibilidad de adquirir una ficha para cargar internet, el servicio en repetidas ocasiones llega a fallar hasta por cinco días.

Afirmó que muchas veces el alumno tiene que mandar sus tareas por la noche, cuando ya se les restableció el internet o porque les prestaron una computadora, pues existen muchas carencias en el medio rural.

Dijo que como maestro ha tenido que acudir, cuando menos una vez por semana a recogerles las tareas a quienes definitivamente no tuvieron la posibilidad de enviarlas y estudiar en línea.

El joven estudiante de primer año de telesecundaria, César Manuel Payán Morales, declaró que a pesar del esfuerzo por cumplir con las tareas y actividades que les pide el maestro, hay días en los que les es imposible realizarlas, ya sea porque se les va la luz, principalmente cuando llueve, otras veces no agarran la señal de internet y para colmo las compañías no surten de tarjetas para cargar al celular de internet.