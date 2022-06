Eva, niña duranguense requiere ayuda para librar batalla contra el cáncer

La señora Maricela Mendoza notó algo raro cuando su pequeña tenía apenas tres meses de nacida, pero no se imaginó que el problema iba más allá de una infección en el estómago, “me dio tristeza porque no sabía que era lo que tenía, le empecé a notar su estomaguito como que estaba panzoncita, a la primera pensé que era normal, porque ya tenía un hijo así panzoncito, pero al paso del tiempo lloraba mucho, y se quejaba cuando quería ir al baño”.

Pertenecientes a la localidad indígena de Santa María de Ocotán, en el municipio de El Mezquital, Durango, Maricela acompañaba ya a su pequeña sin saberlo, a enfrentar una batalla contra el cáncer, la pequeña Eva está por cumplir un año el 19 de junio, y ya ha recibido varias quimioterapias para tratar de desaparecer su diagnóstico de Neuroblasma.

Te puede interesar: Niño duranguense celebra ganar la batalla contra el cáncer

“Le empezó a dar calentura varios días, la lleve al hospital, me dijeron que no era nada, simplemente que porque no le sacaba el aire, me daban un paracetamol para calmarla, me iba a la casa y ella seguía con calentura, vómito y hasta empezó a bajar de peso, y fue cuando ya no me gusto”.

Luego de casi dos meses, sin ver mejoría, fue el doctor de la comunidad, quien le dijo que su hija estaba grave y la tenía que llevar a atención inmediatamente, entonces viajó a la capital pensando que tal vez la iban a operar y luego regresarían a su casa a sus actividades normales, le informaron que iba a ser atendida en cancerología, y desde entonces ya nada de su vida ha sido como antes.

Eva, niña duranguense enfrenta una batalla contra el cáncer / Foto: Denice Ramírez | El Sol de Durango

Cuando fue hospitalizada, en la primera quimioterapia que le dieron se puso débil, y Maricela se sintió muy sola ahí con su hija, pasaron las semanas sin darla de alta, y ya estaba muy asustada, además pensaba en sus otros hijos y su familia.

Aunque ya se encuentra en tratamiento, y se les ha apoyado con medicamento, espera la solidaridad de la ciudadanía, pues de momento no puede trabajar, y requiere muchas cosas también para sus otros hijos, anteriormente se desempeñaba como maestra de Conafe en Las Cruces, a ocho horas de su hogar, pero tuvo que dejarlo.

“Pido a quienes me van a ver, primero si tienen fe, para pedir por la salud de mi hija, quiero verla sana, y quien guste apoyarme con lo que sea, pañales, ropa, con mucho gusto lo recibiré”, recordó que tiene otros dos niños esperándolas en la sierra. Su número de teléfono es 618 122 81 67, pueden comunicarse directamente con ella a través de mensajes porque no se escuchan las llamadas.