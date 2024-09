Exhorta el Colegio de Abogados a no firmar documentos en blanco

La mayoría de los casos de pagarés firmados en blanco corresponden a tiendas departamentales que venden la cartera vencida a otras instituciones financieras, informó el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Durango, Javier Betancourt Solís, quien señaló que esto es legal, ya que los títulos de créditos están hechos para circular luego de ser endosados en procuración y propiedad.

De ahí que pide a la ciudadanía evitar caer en una situación jurídica mercantil por haber firmado un documento en blanco que posteriormente es llenado con cantidades, fechas y hasta domicilios diferentes a los que se acordaron durante la transacción comercial.

Aún se desconoce si quienes realizan esta acción es la propia tienda departamental o quienes compran la cartera a éstas. Asimismo se han detectado prestamistas quienes hacen que las personas firmen documentos en blanco y posteriormente se cobra ese pagaré.





“Presentan la demanda y esta cumple los requisitos, el pagaré aparente está correcto, la gente debe acreditar que el documento estaba en blanco”, comentó Betancourt Solís. Sin embargo al desconocer que esto puede ocasionarles un problema más grave, no presentan las pruebas adecuadas, no son representadas por un abogado, no asisten a las comparecencias y para la justicia eso es irse en rebeldía, lo que finalmente deriva en que el juzgador no pueda hacer nada por ellas y pierden su patrimonio.

En la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Durango, se cuenta actualmente con un asunto radicado en los juzgados de Monterrey, Nuevo León; debido a que se firmó un pagaré en blanco por una cantidad de 20 mil pesos, y actualmente ésta ya llegó a 536 mil pesos.

Por más difícil que parezca, son casos que pueden ganarse, siempre y cuando se presenten las pruebas adecuadas, “una prueba pericial que vaya bien sustentada y aquí por lo regular se ofrece un perito por la parte demandada, otro por la parte actora y existe un tercero en discordia. Aquí es donde el juez debe hacer su valoración para determinar si el documento fue llenado con posterioridad de la firma para dictar sentencia absolutorias”, dijo.