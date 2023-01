Exigen justicia familiares de víctimas de fatal accidente en Durango

Se manifestaron ante el Congreso del Estado de Durango, familiares y amigos de las víctimas de un fatal accidente que dejó 11 personas muertas, nueve de una familia, el pasado octubre de 2022 en la carretera Panamericana, para exigir justicia en el caso, que fue provocado por una persona en estado de ebriedad.

Fue en octubre del año pasado sobre la carretera Durango-Canatlán, cuando se suscitó un “encontronazo” entre dos vehículos, provocado por una persona en presunto estado de ebriedad, que dejó 11 personas fallecidas.

Exigen justicia familiares y amigos de víctimas de fatal accidente en Durango / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

La señora María Segura, dijo no conocer la carpeta de investigación, y cuando se ha pedido información sobre el caso no se ha otorgado, y ya son varios meses en que no se tiene un avance.

“Vinimos a pedir justicia porque no se mueve nada, hemos venido a pedir apoyo y ayuda para que se nos apoye en el caso, algo se tiene que hacer porque no es posible que quede impune tanta muerte, el muchacho que provocó el accidente iba en muy mal estado, hasta donde sabemos el muchacho está detenido”, dijo.

Por ello se acudió al Congreso del Estado, para pedirles que intervengan, en esta caso se perdió a toda una familia, y es necesario que se informe que se va a hacer, pues se tiene temor que dejen al joven que provocó el accidente en libertad.

“Ya no sabemos que hacer y a qué autoridad pedir ayuda, como pedir el apoyo y a quien, queremos que por medio de los diputados, haya un modo en que se mueva todo este caso, que haya justicia”, mencionó María Segura, madre y abuela de algunos de los fallecidos.