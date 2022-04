Existe inquietud entre trabajadores de la sección 44 por pagos pendientes: Rafael Montes

Existe inconformidad latente y creciente entre la base de trabajadores de la Sección 44 del SNTE, ante el riesgo de que el gobierno de Durango no cumpla su compromiso de pagar el adeudo pendiente al magisterio, de tal forma que se proyectan movilizaciones los días 1 y 15 de mayo próximos, a fin de exigir agilizar pagos pendientes.

Así lo advirtió Rafael Montes Hernández, miembro del comité ejecutivo de esa organización sindical, quien al responder sobre el cuestionamiento relativo al avance de los compromisos oficiales, fue tajante al afirmar que “van mal”.

De entrada, el dirigente fue específico al subrayar que si bien es cierto que hubo un abono de 200 millones de pesos, la inconformidad entre la base trabajadora, prevalece, puesto que el acuerdo fue exclusivamente entre “los líderes charros” y el Gobierno, sin tomar verdaderamente en consideración el punto de vista de los compañeros.

Rafael Montes indicó que había el compromiso para que se hiciera un pago de 80 millones de pesos antes se semana mayor, del cual no se sabe que se haya hecho.

Lo más difícil, dijo, es que el último pago está programado para el día 30 de julio, y si no cumplen, será más difícil que quienes lleguen lo hagan, es por eso que desde ahora estamos presionando para se cumpla el compromiso lo antes posible.

Indicó que en esta proyección, ya un par de semanas atrás, se tomó el Congreso del Estado para exigir que ese Poder auxiliara en el cumplimiento del compromiso, sin encontrar eco en los diputados.

Aseguró que las movilizaciones continuarán, porque la inconformidad y la zozobra no solamente no ha desaparecido, sino que es creciente, de manera tal que se tienen programadas actividades para los días 1 y 15 de mayo, en caso de que en el ínter, no se avance en el cumplimiento.