Existe renuencia a vacunarse en personas de 50 a 59 años en Durango

Es necesario que las personas de entre 50 y 59 años de edad acudan a aplicarse la vacuna anticovid, deben recordar que la pandemia aún no concluye y el riesgo de contagios aún continúa. Y es que de acuerdo con el secretario de Salud en la entidad, Sergio González Romero, en este grupo poblacional se ha advertido una resistencia a vacunarse, ya que de un 10 a 20% de las personas argumentan que no es necesario o que no es segura la vacuna.

Explicó que la proliferación de otras cepas del virus en varias entidades representa un peligro constante, y lejos de los mensajes que se dan sin bases científicas, las vacunas que se aplican para proteger contra la Covid-19 tienen una eficacia probada, esto significa que además de estar protegido, se tiene la certeza de no sufrir complicaciones mayores en caso de contraer el virus.

“El Gobierno del Estado está dando todas las facilidades para la vacunación, incluso hay dispuestos camiones de la Ruta Azul que de manera gratuita transportan a las personas que quieran ir a la FENADU”, señaló el funcionario.

“Lo importante es que todos a quienes les corresponde por su grupo de edad se vacunen”, insistió, incluso personas rezagadas mayores de 60 años pueden recibir su segunda dosis y también mujeres embarazadas mayores de 18 y con más de nueve semanas de gestación”, en este grupo hay mucho riesgo porque se estima que el 50% de quienes se contagian llegan a morir.