Existen denuncias por la detención de abogados

Después de la detención de cinco abogados el pasado mes de agosto, se han desprendido dos quejas y una denuncia penal en contra de quienes participaron en la detención.

La fiscal general en el Estado, Ruth Medina Alemán, indicó que el gremio de abogados presentó una queja ante Derechos Humanos, una queja ante la Vicefiscalía de control por posibles abusos y una denuncia penal.

"No es un tema de confrontación con un gremio, ellos están por la consecuencia de sus hechos no porque sean abogados o no lo sean, es lastimoso, pero no podemos dejar de hacer lo que nos toca", dijo la funcionaria estatal.

Aseguró la Fiscal General del Estadoque en la Fiscalía no se privilegia a nadie, "o a quién o por quién vamos o no vamos, tenemos bien sustentado el procedimiento", dijo.

Agregó La fiscal del Estado, Ruth Medina que compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, donde expuso con claridad y sustento el por qué se actuó y qué se está haciendo en dicho tema.

Medina Alemán dejó claro que la resolución del caso será transparente y se dará a conocer en el debido tiempo una vez que concluyan por completo todos os procesos.

Aseguró la fiscal General del Estado., Ruth Medina Alemán, que la procuración de justicia no permite ser discrecionales, por tanto no pueden ir con suposiciones a presentar el caso, "Estamos tranquilos, estoy tranquila, confiada, quien conozca el tema completo podrán entender, hemos respetado cualquier manifestación por parte de la ciudadanía".

RUTH MEDINA FISCAL DEL ESTADO

