Existen en Durango 57 empresas en plataformas digitales

Existen en Durango 57 empresas formales de diversas ramas integradas a la venta de sus productos mediante plataformas digitales, sin embargo, existen información en el sentido de que hay más de 200 pequeñas empresas que de igual forma utilizan este conducto para vender sus mercancías, empero, que permanecen en la informalidad.

Así lo señaló en entrevista con El Sol de Durango, Mauricio Holguín, quien al abordar el asunto reconoció la necesidad de que estas pequeñas empresas que permanecen en la informalidad, busquen una opción de crecimiento a través de la formalidad.

El líder del comercio organizado de Durango, dijo que se trata de un asunto en el que hay que ser muy objetivos y muy cuidadosos, “dada la información que nosotros tenemos y lo que existe como una estadística general”.

Precisó que en Durango hay 57 empresas detectadas, formales, que venden sus productos por medio de Amazon y otras plataformas.

El asunto –subrayó- es que parece ser que hay más de doscientos empresarios informales, que venden sus productos por estas vías.

De manera general, lo vemos positivo, el hecho de que se genere esta apertura de los mercados, empero, lo que quisiéramos es que todos fuera dentro del sector formal; "ya hemos hecho una invitación a todos quienes venden sus productos por medio de algunas plataformas digitales, para que se haga su labor de manera formal".

Reconoció que en efecto, al llegar a un determinado volumen, Amazon ya no permite la informalidad, sine embargo, aquí lo ideal no es alcanzar determinados parámetros para que sean las empresas digitales las que pongan un freno, y más bien que no haya obstáculos para seguir creciendo y una manera clara, es sin duda, el integrarse a la formalidad.