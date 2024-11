La Kermesse de la Familia Villista 2024, organizada por Marisol Rosso Rivera, presidenta del DIF Estatal, y el Gobernador Esteban Villegas Villarreal, fue un evento exitoso que superó las expectativas de los asistentes, quienes destacaron la excelente labor del DIF y la Administración Estatal en la organización de actividades que benefician a la niñez de Durango, los participantes reconocieron el esfuerzo y el compromiso de ambos para hacer de este evento una experiencia memorable y significativa para las familias duranguenses.

Te puede interesar: Solo Adame Calderón ha solicitado licencia para participar en el proceso electoral

María del Consuelo Vélez Parras, quien asistió acompañada de su esposo, expresó su entusiasmo tras interesantes premios en la tómbola, misma que no se realizaba desde hace cinco años, "estoy feliz de la vida porque yo me gané un colchón y mi marido se ganó una estufa".

Éxito total en la Kermesse de la Familia Villista 2024 / Foto: Cortesía |

Aseguró que los 400 pesos invertidos fueron una pequeña suma comparada con la calidad de los premios, y elogió la organización del evento, además de subrayar la importancia de la causa, resaltando que el dinero recaudado se destina a la compra de juguetes para los niños, por lo que agradeció al Gobernador y a la señora Marisol por su labor. “El gobernador y la señora Marisol hicieron muy buen trabajo, estamos contentos y esperamos que para el próximo año siga esto mismo”.

Omar Rangel, habitante del fraccionamiento San Gabriel, también destacó la relevancia de la tómbola: "Es de las principales actividades que hace el DIF y está muy bien para las personas que más lo necesitan". Agradeció que estos eventos permitan que los niños de familias con pocos recursos reciban un regalo en Navidad.

Éxito total en la Kermesse de la Familia Villista 2024 / Foto: Cortesía |

Por su parte, Josefina Arriaga Cortés, quien ganó una recámara por tan solo un boleto de 400 pesos, elogió la organización y transparencia del evento, "todo se vio bien organizado, no me lo esperaba, todo con transparencia", y destacó que el dinero recaudado hará felices a los niños.

Amelia Grimaldi expresó su satisfacción por la calidad de la comida y los precios accesibles de los productos que ofertaban en los diferentes pabellones, resaltó la importancia de apoyar a los niños que no tienen recursos para recibir un juguete en Navidad.

Éxito total en la Kermesse de la Familia Villista 2024 / Foto: Cortesía |

Nancy García también valoró la convivencia familiar que ofrece el evento, destacó los espacios destinados para que los niños disfruten de los juegos y la comida. Reconoció la iniciativa del DIF para regalar juguetes en estas fiestas y agradeció el trabajo de la señora Marisol, quien "siempre está interesada por la ciudadanía, sobre todo por los niños".

Elvia Alejandra Nava, quien asistió por primera vez, expresó lo agradable del evento, con mucha comida y entretenimiento para los niños, también resaltó la gran participación de las familias y calificó la actividad como "muy fructífera" para el beneficio de los niños.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp

Local Llegan Los Huracanes del Norte a la Kermés de la Familia de Durango





Daniela García, por su parte, se mostró muy contenta con la organización y comentó: "Me la he pasado muy bien, me gusta mucho que hagan este tipo de dinámicas, hay mucha comida muy rica". Agradeció al DIF y expresó que “deberían de hacer este tipo de actividades más seguido, porque aparte de que unen a las familias, es apoyo al DIF”.

Gracias al apoyo de la comunidad, este diciembre muchos niños y niñas de Durango recibirán un juguete y aguinaldo, lo que permitirá que vivan unas fiestas felices y llenas de esperanza. Este evento reafirma el compromiso del DIF Estatal y del Gobierno de Durango con la infancia, al promover la unión familiar y el bienestar social.