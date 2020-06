Falso que transporte público reanude actividades al 100%

Luego del rumor que circula en redes sociales, en el sentido de que a partir del lunes 29 de junio se reanudan actividades del transporte público en la ciudad al cien por ciento, la dirección de Transportes establece de manera clara que se trata de información falsa, puesto que no se terminará aún el “hoy no circula’’ para unidades del transporte público en su modalidad de taxis y luego de que la presente semana fueron puestos fuera de las calles 21 unidades que no respetaron la medida, la autoridad seguirá actuando de la misma manera con quienes incumplan.

El director de transportes en el Estado, Héctor Raúl Obregón Maa, habló al respecto y de manera categórica negó que exista ya la indicación de que los vehículos del transporte público en la modalidad de taxi, podrán circular en su totalidad a partir de la semana entrante, como señala un audio en redes electrónicas, el cual es totalmente falso.

Entrevistado al respecto, en torno a este audio que circula y en el que en forma anónima se asegura que desde el lunes próximo podrán circular todos los taxis, el funcionario estatal negó categóricamente la veracidad del mismo en el que agrega que, tanto taxistas de sindicatos de Alianza y FOCEP, ya “tienen autorización’’ para ello, lo que, ratificó el director que es una información falsa.

Por el contrario, el sector salud ha emitido información en el sentido de la necesidad de mantener este protocolo que conlleva permitir circular /trabajar solo al 50 % de la totalidad de los vehículos del transporte público.

En dicho audio – que dicho sea de paso, no trae autoría, solamente se refiere como “compañeros taxistas’’- se asegura que, la autorización la expidió una persona de apellido “Mondragón’’ y que trabaja en la propia dirección de transportes, lo que también fue negado pues no existe persona alguna que tenga ese apellido y que labora en la dependencia.

Tras negar la veracidad de este audio, el funcionario señaló que se mantendrá el operativo y se continuará retirando de circulación aquellas unidades que “no les corresponde el día’’ y reconoció que es menor el índice de conductores reacios a esta medida, sin embargo se sigue detectando en la vía pública y se procede al retiro de circulación.

En esta semana se han retirado 21 vehículos que circulaban “fuera de día que le corresponde’’.

Finalmente el informante señaló que ante la presencia de este rumor y/o falso audio que circula en redes sociales, la Dirección de Transportes determinó interponer una denuncia de carácter penal y por la responsabilidad que le resulte “a quien corresponda’’, solicitando a la Fiscalía del Estado se abra una carpeta de investigación cibernauta y se logre dar con el paradero del responsable de lo antes mencionado.