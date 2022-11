Falta de protocolos retrasó el proceso de Alondra: Alejandro Medrano

Alejandro Medrano, presidente de la Sociedad de Alumnos del Tecnológico de Durango, aceptó que la falta de protocolos para activar en caso de violencia retrasó el proceso de Alondra, a la vez subrayó que se ha desvirtuado la causa y se esta tornado política.

“No hay omisión por parte de nosotros, aceptó que el seguimiento por parte del comité no fue el suficiente por la falta de protocolos”, comentó el joven estudiante.

Expuso que existen tintes políticos e intereses externos en el cierre de la institución, pues hay ex cándidos que contendieron por la presidencia al Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos (Cesa) que están metiendo las manos, recordó que a un año que termine su periodo ya se inician a mover los estudiantes para buscar votos.

Añadió que el domingo por la tarde-noche se realizó una reunión a la que asistieron parte de la dirección, Alondra y su mamá, Jeni Márquez y asociaciones civiles, aseguró que si hubo acercamiento desde que conocieron el tema.

“Aceptamos los errores de protocolos, no dimos el seguimiento necesario y nosotros turnamos el tema a las autoridades competentes… Diego (presunto agresor) nos hizo llegar un documento donde se da a conocer los acuerdos y ayer Alondra y la mamá dicen que no les gusto la resolución… nosotros no queremos entorpecer el proceso”, subrayó el presidente del Cesa.

Alejandro Medrano enfatizó que es momento que la comunidad rojiblanca esté unida y que sea Derechos Humanos quien les apoye con los protocolos que se deben seguir en casos de violencia de género.

De igual forma dejó claro que como sociedad de alumnos generarán un protocolo para que no vuelva a pasar situaciones similares, siempre de la mano de Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Para finalizar subrayó que existe un acuerdo por la parte legal para el presunto agresor, quien fue destituido de manera temporal precautoria, para no entorpecer las investigaciones pertinentes que realiza la Fiscalía.