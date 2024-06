En medio del proceso de entrega – recepción que se tiene al interior de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana, se encontraron diversas, según información proporcionada por la directora entrante, Sagrario Salas Name, existe un déficit financiero y de equipo, por lo cual se realizará una denuncia ante la Contraloría de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Te recomendamos: Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana celebran el Día del Niño

Reconoció que la escasa información a la que han tenido acceso, el recurso financiero que dejaron las anteriores directivas era mucho mayor al que se tiene actualmente, incluso habló de acuerdos realizados por su antecesora, Elda Raquel Vázquez Ríos, para cerrar el servicio de clínica y otras estrategias que son importantes para que la Facultad obtenga un ingreso adicional.

Imagen ilustrativa / Falta recurso económico en la Facultad de Psicología: Sagrario Salas Name/ Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

Lo anterior solo en la parte financiera, sin embargo en lo que respecta al área académica, aún están pendientes las acreditaciones de las licenciaturas y los planes de estudio.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





“Al parecer no se debe nada, pero no tenemos nada”, dijo Salas Name, al referir que su administración prácticamente inicia desde cero, cuando en directivas anteriores se arrancaba hasta con más de un millón de pesos, “la maestra Pinita Franco, dejó un millón y medio, la doctora Pesqueira dejó dos millones de pesos y medio, y a mí me están entregando una facultad con poco más de cien mil pesos”, señaló.

Por lo que de inicio se deberá realizar una auditoría y solicitar a la Contraloría que llame a cuentas a la anterior directora para que dé una explicación sobre el desfase tan evidente que se tiene en las cuentas y el dinero que se tiene.

En el caso del equipamiento, dijo que se trata de una institución cuyo equipamiento tecnológico es viejo, la velaria está dañada, hay baños que no funcionan, “el rector nos ha dicho que está para apoyarnos y que iba a platicar con nosotros para ver cómo iba a comenzar a responder a esta situación”, comentó al reconocer que ya está enterado de algunos temas.

En el caso del equipamiento, dijo que se trata de una institución cuyo equipamiento tecnológico es viejo / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

Explicó que ya el área de Patrimonio hizo una revisión exhaustiva y entre otras cosas se detectaron faltantes de mobiliario al que deberá responder la anterior administración.

Pese a ello Sagrario Salas Name, aseguró que no se va a retrasar su plan de trabajo, pues se cuenta con más de mil estudiantes que forman parte de las licenciaturas tanto de psicología, como de terapia de la comunicación humana, repartidos en dos turnos y en el sistema a distancia; asimismo están a la espera de alumnos nuevos con inscripciones en el mes de julio.

“Lo primero que vamos a generar es un diagnóstico académico y financiero para sobre estas situaciones y estrategias trabajar en lo que nos corresponde, que nuestros alumnos tengan una educación de calidad”, comentó.





Local Ma. del Carmen Rojas, es la nueva directora de la Facultad de Medicina y Nutrición

Asimismo se tiene contemplado el inicio de un área de atención para padres entre los servicios que se brindan en el Centro de Servicios a la Comunidad, donde los padres que tengan a un niño con discapacidad o problemas neurológicos, sean atendidos por miembros de la Facultad.

“Tenemos mucho qué ofertar a la sociedad en muchos sentidos, como atención al adulto mayor, queremos responder también al tema de las adicciones y prevención del suicidio”, dijo, por lo que a través de este Centro, mismo que se pretende modificar a un Centro de Investigación, les permitirá lograr un fortalecimiento en el aspecto económico, además de servir a la comunidad y los estudiantes salgan mejor preparados.