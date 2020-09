Familias no cuentan con recursos para clases a distancia: Hugo Delgado

Transcurrida la primera semana de clases, en un arranque de actividades escolares atípico, uno de los datos que salta a la vista es la carencia de algunas familias al recurso del internet y en algunos casos a los demás medios electrónicos mediante los que se llevan a cabo la labor educativa, señaló en entrevista con El Sol de Durango, el presidente de la Asociación de Padres de Familia INTERFAC, Hugo Delgado.

Al respecto, el dirigente indicó que si bien es cierto que han llegado las clases a través de la web, de las televisoras o vía radio, también sabemos que hay familias que no cuentan con estas ventajas tecnológicas para avanzar académicamente.

En tal sentido, reiteró que la situación es totalmente atípica y en tal sentido, es necesario que todos llevemos a cabo un esfuerzo extraordinario para evitar rezagos ante la contingencia sanitaria y económica, en la que se requieren que cada uno pongamos de nuestra parte para avanzar.

Me parece –dijo- que lo que estamos viviendo debe servir para la reflexión a todos los sectores y comenzar a prepararnos para acometer los retos que vengan en el futuro; “es importante unir esfuerzos tanto padres de familia como maestros y autoridades”.

A pregunta expresa, señaló que en este momento no se tiene una estadística específica sobre el número de alumnos que no tienen acceso a las tecnologías para cumplir sus clases, sin embargo, es claro que el asunto de la problemática económica es latente y afecta a todos; “hubo una pérdida de empleos importante en un impacto global del que desde luego Durango no es excepción, en una situación que ha influido en el poder adquisitivo y por consiguiente el servicio de internet mucha gente no tiene la posibilidad de pagarlo”.