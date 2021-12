Familias optan por consumir carne de cerdo por ser más barata: UGR

En lo que va del presente año, el precio de la carne en promedio creció un 38% principalmente la de res, declaró el presidente de la Unión Ganadera Regional del Norte, Rogelio Soto Ochoa, quien destacó que el consumo de carne de cerdo aumento en un 100%.

Durante la charla con el presidente de los ganaderos, reconoció que el precio de la carne del año pasado a la fecha ha tenido incrementos considerables, producto del alza en los alimentos para engordar los animales, como es el caso del maíz, la soya y los diferentes suplementos.

Manifestó que los incrementos siempre van afectar el bolsillo de las familias, hoy tenemos precios en la carne de res en casi 200 pesos el kilo, mientras que la de cerdo fluctúa entre los 50 a 100 pesos el kilo según la calidad del producto.

Rogelio Soto Ochoa, declaro que mientras los alimentos para el ganado no disminuyan, el precio de la carne no bajara, lamentablemente es una realidad, pues en estos momentos aunque ya hay producción de maíz –base para engordar a los animales- el precio no baja se mantiene en los siete pesos el kilo.

Reconoció que el más beneficiado en los incrementos del precio de la carne, es el engordador y no tanto para el productor del becerro en pie.

Afirmo que en lo que va del año, ya se tiene un incremento de casi el 40% en la carne, sobre todo en la de res, ante esto la gente ha visto como una opción alimenticia la carne de puerco porque resulta ser más barata, registrándose hasta una demanda del 100% por parte de os consumidores.