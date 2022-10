Federación apoyará a Durango para atender situación financiera

Durante su visita a Durango como parte del dialogo que se tiene con los Congresos locales por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para socializar la reforma constitucional que permite la permanencia del Ejército Mexicano en labores de seguridad pública hasta el 2028, éste dio a conocer que ya se trabaja con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda para atender la situación financiera que vive el estado.

“Se está detallando los rubros en los que se requiere apoyar de manera inmediata y a un corto, mediano y largo plazo, que sería hacia fin de año”, comentó al ser cuestionado por los recursos que serán destinados a la entidad para el próximo año.

Sin precisar una cifra, aseguró que se apoyará a la entidad para que se tenga una estabilidad financiera hacia el cierre de este ejercicio y posteriormente generar un plan de apoyo para el estado de Durango “no le podría hablar de un monto, porque es mejor ir detallando y hacer un análisis profesional con mucha transparencia para no dejar expectativas que finalmente no se puedan cumplir”, dijo.

Por su parte el mandatario estatal, Esteban Villegas Villarreal, calificó como un mérito más la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, al Congreso de Durango, pues aunque ayer se cumplió con la aprobación de los 17 Congresos estatales que se requieren por ley para que sea avalada la reforma constitucional que permite la permanencia del Ejército Mexicano en labores de seguridad pública hasta el 2028, decidió venir al estado para sostener un diálogo con los 25 diputados locales.

Un hecho que calificó como “histórico”, que un secretario de Gobernación acuda para escuchar todas las voces y puntos de vista además de hacer planteamientos concretos, “a mi sí me sirve como gobernador bastante que esté aquí el secretario”, dijo Villegas Villarreal.

Ahí mismo refirió que a poco más de un mes de haber tomado posesión del Gobierno de Durango, el hecho de entregar equipamiento para las distintas corporaciones policiacas del estado y municipios, representa un mensaje de seguridad.

Por su parte López Hernández, reiteró la disposición del Gobierno federal y la instrucción del presidente de la República de trabajar de manera coordinada con el gobernador de Durango, “todo el apoyo que el gobierno requiera, lo va a tener siempre”, comentó.

Mientras que al cuestionarlo por la propuesta de Manuel Espino Barrientos, en relación a dialogar con los grupos de crimen organizado para pacificar al país, contó que hace siete meses aproximadamente se presentó en su oficina para comentarle la propuesta.

“Yo lo escuché atentamente, no le di una respuesta precisa, lo que sí le puedo decir es que luego de 15 días de esa conversación, él dejó el cargo que tenía en el Gobierno federal”, de esta manera cerró su participación, sin dar una postura específica al respecto.

Por su parte, el diputado y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Joel Corral Alcantar, se refirió a los votos de confianza que se le dieron al Ejecutivo federal, para que la reforma que plantea la presencia de las fuerzas armadas en las calles, sea una verdadera estrategia de seguridad y con ello fortalezca la democracia y libertad, además de garantizar el respeto a los Derechos Humanos.