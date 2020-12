Federación excluye y afecta a sector empresarial con malas decisiones: Coparmex

Lamentablemente el Gobierno federal ve a los empleadores como si fueran la "mafia del poder", pero se le olvida que la micro, pequeña y mediana empresas componen el 94.6% de la actividad económica del país; lamentablemente se les ha excluido y afectado con malas decisiones, señaló Óscar Moreno Littleton, al referirse a las reformas de la Ley de Pensiones y aumento al Salario Mínimo proyectado para el 2021 de 213.39 pesos en zona libre de la frontera norte y 141.70 para el resto del país.

Entrevistado a este respecto el presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Durango, reprochó que en pocos días se han aprobado decisiones que no cuentan con el aval de la Iniciativa Privada, pero no es por la falta de responsabilidad hacia sus trabajadores, sino porque en un año particularmente difícil como el actual no se ha considerado la situación económica compleja que atraviesan.

Con los altibajos en la reactivación económica lo cierto es que las ventas no han logrado recuperarse, la mayoría de los sectores como turismo, restaurantes y comercio; apenas superan el 60% en ventas pero aún no les alcanza para reponerse de los devastadores efectos de la pandemia económica, destacó.

El cierre de empresas y despido de personal han sido la constante en estos nueve últimos meses, muchas áreas han sido afectadas y la economía está retraída con cifras del -9%, aún por debajo de lo anunciado por el Banco de México.

"La reforma al sistema de pensiones fue un golpe de forma paulatina que se dejará sentir en los próximos dos años, para alcanzar el 15 de aportación patronal para el sistema de Pensiones; pero se da en un momento incorrecto debido a la crisis económica derivada de la Covid-19", puntualizó Moreno Littleton.

Aunque se golpea la economía de las empresas, existe conciencia de que debe pensarse en el futuro de los trabajadores, sin embargo el reproche es por el mal momento en el que se aplica la medida, aclaró.

Además la Comisión Nacional de los Salario Mínimos, con 12 votos a favor y 11 en contra de toda la IP, se aprobó un incremento del 15%, pese a que Coparmex pedía un 10% por parte de los patrones y 5% del Gobierno federal que no les ha dado ningún apoyo a las familias en medio de esta recesión.

“En contra parte ha quitado apoyos a varios sectores como el campo, medicinas a niños con cáncer, estancias infantiles y los múltiples fideicomisos que apoyaban a las familias mexicanas; desviando todos estos recursos para obras faraónicas y en apoyo a Pemex que ha perdido más de 650 mil millones de pesos en lo que va del año y todo ello a costa de los empleadores, trabajadores y las familias de este país”, comentó.

Finalmente dijo que es un año muy difícil donde se han tomado malas decisiones, pero el presidente López Obrador creé que beneficiando a los pocos empresarios cercanos a él, “definitivamente las cosas están al revés, concluyó el dirigente”