Feministas de Durango aplauden despenalización del aborto

“Este es un gran paso para el movimiento feminista”, así calificó la presidenta de Sí Hay Mujeres en Durango, Julieta Hernández Camargo, quien dijo que esto dicta un precedente que va a tener repercusión en todo el país a través de los Congresos locales.

Este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró como inconstitucional la criminalización total del aborto, y por primera vez se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres a decidir sin enfrentar consecuencias penales.

Ante esto, Hernández Camargo, quien por muchos años ha promovido la defendido la discusión de este tema en el Congreso del Estado desde su posición de activista por los derechos de la mujer, explicó que si bien es un asunto que se aborda en concreto para el estado de Coahuila, es una decisión que los jueces de todo el país deben respetar.

“Es obligatorio cambiarlo en el Código Penal de Durango, retirar los artículos que contemplan lo del aborto. ¿Qué significa esto?, que una mujer ya puede llevar a cabo la interrupción legal del embarazo gracias a un amparo, y si alguna de ellas está presa por esta causa, se puede amparar y salir o si quieren meterla a la cárcel no podrán debido a que existe este criterio de la Suprema Corte”, comentó.

Julieta recuerda que hace unos años se presentó un caso en el que una mujer duranguense fue encarcelada y condenada a 37 años de prisión acusada de homicidio en razón de parentesco, a ella como abogada le tocó llevar el caso, y solo fue cuatro años después que esta mujer obtuvo su libertad.

Por lo que la postura de la SCJN es de suma importancia para quienes por muchos años han defendido el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, una decisión que dicen debe estar alejada de las creencias religiosas.

Hoy, los grupos feministas que están a favor de la despenalización del aborto en Durango y que hace unas semanas se dedicaron a recolectar firmas para que se discuta esta iniciativa, advierten que con esto, será más fácil llegar con los diputados locales pues la SCJN es la máxima autoridad jurídica del país, “están obligados a legislar a favor de la despenalización del aborto aquí”, concluye Hernández Camargo.

Aunque se buscó la postura de los grupos conservadores que están en desacuerdo con esta determinación, no se obtuvo respuesta de sus representantes.

Los duranguenses estamos a favor de la vida: Red Familia

Por su parte la presidenta de la asociación civil, Red Familia, María del Rayo Fuentes, dijo sentirse decepcionada por la decisión de la SCJN, “no porque queramos que se castigue a mujeres, al contrario, el castigo no debe ser el objetivo, sino porque arbitrariamente se promueve una ideología en la que no se reconoce a la vida humana desde su concepción, cuando la humanidad no necesita ser reconocida por ley, al ser un hecho natural”, señaló.

Imagen ilustrativa / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

De ahí que pidió a los gobiernos impulsar políticas públicas que protejan a la mujer embarazada y las orienten al momento de ser madres, para prevenir embarazos no deseados, “y no que impulsen una agenda que pareciera que busca permitir a las mujeres matar a sus hijos no nacidos, incluso en el último trimestre del embarazo”.

“Los mexicanos y los duranguenses estamos a favor de proteger la vida desde su concepción y lo seguiremos haciendo, pues estamos protegiendo a los más vulnerables de nuestra sociedad, y al mismo tiempo extendemos una mano a todas las mujeres que se enfrentan a situaciones complejas de este tipo”, dijo María del Rayo Fuentes, quien por años ha enfrentado a grupos que están a favor de la interrupción legal del embarazo.