Feministas presentarán dos iniciativas para despenalizar el aborto en Durango

En este mes de septiembre se prestarán dos iniciativas para despenalizar el aborto en Durango, señaló la activista Julieta Hernández Camargo, quien subrayó que recaudaron más de 7 mil firmas en apoyo para que se realice la reforma a la ley.

La representante de “Sí hay mujeres en Durango”, indicó que en efecto los legisladores locales no están obligados a legislar sobre el aborto, pero tienen el deber de acuerdo al artículo 40 y 41 constitucional, “no pueden contravenir el pacto federal, no los obligan pero tiene el deber de cumplir y tienen los argumentos para hacerlo, no deben de estar pensando en que no están obligados, pero quienes si están obligados son los jueces a respetar la jurisprudencia de la corte, los jueces no pueden llevar a la cárcel a ninguna mujer por aborto”, enfatizó.

Añadió que la iniciativa popular que encabezan los grupos feministas también contempla la legalización, terminó que significa que las mujeres accedan en los hospitales al aborto y el estado se haga cargo.

Hernández Camargo puntualizó que existe mucha voluntad política por parte del Congreso del estado y dejó claro que por primera vez una diputada apoya públicamente, refiriéndose a Marisol Carrillo, “desde la legislatura anterior solo nos daban bola, como se dice de manera simple, nos pedían la consulta ya la tenemos ahora seguiremos adelante”.

Puntualizó que apoyarán a la diputada Marisol Carrillo, quien presentará una iniciativa de ley para despenalizar el aborto en base a lo de tratado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La activista indicó que obtuvieron más de 7 mil firmas a favor de la iniciativa y dentro de poco la presentarán a la comisión encargada del tema y de ahí pase al pleno.

Al ser cuestionada sobre mujeres que sesguen privadas de la libertad por realizarse un aborto, respondió que en Durango no hay casos, ya que la pena es de uno a tres años y alcanzan a salir, pero muertas se estima que existe un número grande pues muchas practican el aborto clandestino, pero no hay un número claro ya que no hay estadísticas.