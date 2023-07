Feria de Durango incumple contrato: Maricela Simental

La empresaria Maricela Simental, denunció que la Feria Nacional Francisco Villa, no cumplió con el contrato que firmaron para que trabajaran personajes en los corredores del recinto, exige que sea rembolsado el dinero invertido.

Te recomendamos: Más de 100 mil personas asistieron a la Feria en su primer fin de semana

Explicó que firmó un contrato de concesión con la Feria para que los personajes desde superhéroes, caricaturas y demás tuvieran exclusividad en la Feria, actividad comercial por el que le cobraron 60 mil pesos. Ante ello el contrato estipula que trabajarían 17 personajes, además se tiene un apartado que habla sobre 17 estatuas vivientes que también trabajarían a la par de los personajes, estos últimos por parte de la Feria, “pero solo hay una estatua viviente y el resto (16) son cosplay y personajes, es por ello que desde el primer día se incumplió el contrato”, dijo ante medios de comunicación la empresaria.

Imagen ilustrativa / Agregó que ante tal situación se interpuso una denuncia en Contraloría y el departamento Jurídico / Foto: archivo | Lulú Murillo | El Sol de Durango

Explicó que el primer día de feria, cuando se dieron cuenta del incumplimiento se hizo el reclamo con el contador de comercialización Iván Barrera, “quien me dijo tu a mi no me mandas, yo lo voy a quitar cuando quiera”, expuso la entrevistada.

Agregó que ante tal situación se interpuso una denuncia en Contraloría y el departamento Jurídico, sin embargo a tres días que concluya la Feria Nacional Francisco Villa no han dado solución al tema.

“Querían regresar el dinero, pero no es un contrato firmado con chicles es un contrato legal, todos los personajes son de fuera, pagan hospedaje, transporte, alimentación, se les debe reembolsar lo que han perdido”, puntualizó Maricela Simental.

Imagen ilustrativa / A la fecha no se le han entregado el contrato en físico, el cual firmó el 14 de julio y el 20 del citado mes se pagó la exclusividad por 60 mil pesos / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

De igual forma subrayó que a la fecha no se le han entregado el contrato en físico, el cual firmó el 14 de julio y el 20 del citado mes se pagó la exclusividad por 60 mil pesos.

Dejó claro que lo que piden es que se rembolse lo invertido, ya que no se cumplió el contrato y que se le pague a las personas que están detrás de los personajes lo que han perdido, pues no han trabajado como en otras ediciones a pesar qué hay gran afluencia de visitantes a la feria.

Para concluir enfatizó “también vale su trabajo el cual es honrado”.