[VIDEO] Fernanda Barboza, la diseñadora duranguense que marcó tendencia durante la pandemia

En medio de un año caótico, tal y como lo fue el 2020, una joven duranguense se convirtió en una visionaria al ir más allá del problema e innovar con una pieza que conquistó las redes sociales y algunas celebridades de México. ¿Quieres saber de qué se trata? Continúa leyendo.

Fernanda Barboza es una joven diseñadora de modas, originaria de la ciudad de Durango, México, una mujer que sabe reconocer y tomar las oportunidades que le presenta la vida para así explotar al máximo su potencial.

La creatividad, pieza clave en su infancia

El interés de Fernanda por el diseño de modas se remonta a su infancia, ya que ella desde pequeña tuvo un acercamiento constante al ámbito creativo, la joven señala que antes de ella nadie en su familia se dedicaba a la industria de la moda.

“Como que en el ámbito creativo no, más bien todos eran muy técnicos, de que contadores, doctores, como que era algo un poco inusual”, señala la diseñadora. Sin embargo, desde niña Fernanda siempre fue muy creativa, “me gustaba hacer manualidades, me gustaba hacer cartas todo lo que tenía que ver con tener ocupadas mis manos me fascinaba”.

Foto: Cortesía | Fernanda Barboza

Un factor que sin duda fue clave para que ella comenzara a encaminarse en el mundo de la moda; y fue precisamente en la etapa de la preparatoria cuando la duranguense comenzó a tener un acercamiento más directo con su pasión.

“Durante la época en la que todos empezaban con las crisis del Ceneval, todo el mundo para entrar al Tecno, yo estaba en el Cbtis 89, entonces la mayoría de las personas se iba a carreras muy técnicas, pero a mí no me gustaba nada de eso”.

Pero a ella le comenzó a interesar el mundo de la moda, aprender más sobre prendas y el proceso detrás de su creación, un rompecabezas que se convertía en ropa.

El diseño de modas entra a su vida

Por ello antes de tomar una decisión respecto a la universidad Fernanda tomó un curso de corte y confección para, en sus propias palabras, ver si era lo suyo. Fue ahí cuando finalmente se enamoró de esta profesión y comenzó a buscar su mejor opción para estudiar en el estado.

En la ciudad de Durango solo existen dos opciones para estudiar diseño de modas, pero debido a la oferta educativa y a las alianzas que se forman dentro de la institución decidió ingresar a la Universidad Autónoma de Durango (UAD).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fernanda Barboza (@fernandabarbozamx)

Durante su tiempo como universitaria Fernanda comenzó a generar ingresos con su trabajo, aunado a que tomaba cursos de corte y confección. Justo en ese momento se le presentó una oportunidad única que supo aprovecharla.

Cuando cursaba el séptimo semestre de la carrera ingresó a un concurso llamado “Creáre”, el cual es un concurso internacional de moda y diseño, justamente Fernanda fue representante de su universidad, de Durango e incluso de México.

Gracias a la combinación de su disciplina, esfuerzo, talento y trabajo, obtuvo el primer lugar en este, en el que el premio era viajar a Perú y presentar una colección propia. Una experiencia que sin duda cambió su perspectiva y la ayudó a impulsar su carrera a nivel internacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fernanda Barboza (@fernandabarbozamx)

Fue a partir de ese momento que la joven se enfocó en crear piezas para su marca, sin embargo llegó la pandemia a nuestra realidad y con ella un cambio drástico en la dinámica de la sociedad.

Pero la duranguense lo vio como una oportunidad para emprender, al realizar cubrebocas lavables con diseños llamativos y estéticamente atractivos, los cuales causaron furor en redes sociales, a tal punto que personalidades de la talla de Cecilia Galeano, Marlene Favela o Shanik Aspe.