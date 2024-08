FEUD se deslinda de pseudo líderes que lucran con descuentos de inscripción

Luego de darse a conocer que algunos alumnos que se hacen pasar por líderes estudiantiles, cobran una cuota por tramitar uno de los descuentos que ofrece la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) para el pago de inscripción, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Durango (FEUD), Isaac Cisneros, aseguró éstos que no forman parte de dicha organización.

Te puede interesar: Paquete de útiles gratuito es un apoyo a la economía familiar: Guillermo Adame

Aunque no descartó la existencia de personas que hagan mal uso de este tipo de beneficios, informó que para tramitar un descuento por medio de la FEUD, se les pide a los alumnos interesados llevar un aceite de cocina, el cual será entregado en los Comedores Estudiantiles y con esto mantener los bajos costos en los alimentos que ahí se vende.

Asimismo aclaró que la Federación de Estudiantes no es el único medio por el que un estudiante tiene acceso a un descuento, “sí puede haber quien haga gestiones extraordinarias con el rector y les puedan otorgar descuentos”, sin embargo cuestionó la forma que utilizan como incentivo para hacer la gestión.

No descartó que se hayan dado casos en los que algún alumno foráneo pidió a otro hacerse cargo de gestionar el descuento ante las instancias correspondientes y para ello le entregó dinero a cambio de esa acción, “pero no me sorprendería de los casos que están diciendo donde sí se le denomina como venta”, comentó.

Local Detectan a pseudo líderes estudiantiles que comercializan con descuentos en la UJED

El líder estudiantil informó que de manera oficial ellos desconocen quiénes de los alumnos resultaron estafados por una acción de este tipo, pues hasta el momento ninguno se ha acercado para denunciarlo, sin embargo se hará una investigación para dar con las víctimas e identificar a quienes están cometiendo dicha acción para aplicarle una sanción.

“No es justo que se esté lucrando con esta oportunidad que se le da a los compañeros de tener acceso a un descuento”, dijo luego de argumentar que se han detectado casos en los que les piden 500 pesos por tramitarles un descuento de hasta un 80 por ciento.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Explicó que muchas de las personas que caen en esta situación es porque verdaderamente necesitan el descuento, y necesitan darles una solución ya que la cuota de inscripción es de mil 905 pesos para el caso de la licenciatura y 905 pesos para educación media superior.

Cada semestre la FEUD tramita entre seis mil descuentos, sin embargo de manera general la UJED llega a otorgar hasta siete mil 500 u ocho mil, mismos que no siempre se ven reflejados ya que por un error en la matrícula no se puede capturar, o bien porque tienen algún adeudo como certificados, constancias o pagos.