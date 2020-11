FGE investiga caso de agresión en foro de violencia contra la mujer en Durango

Se encuentra abierta una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE) debido a la violencia política y digital de las cuales fueron víctimas Ana Luz Sánchez y Paulina Monreal Castillo en una conferencia que impartían a través de una plataforma digital, en el marco del día internacional de la erradicación de la violencia contra la mujer.

El secretario de Seguridad Pública en el estado, Javier Castrellón Garza, explicó que de manera inmediata, al darse a conocer los hechos se puso a disposición del caso la tecnología del C5 y Policía Cibernética, a fin de dar con los responsables.

Agregó que existe coordinación con Ana Luz, Paulina y la propia Fiscalía a fin de obtener mayor información y dar con el paradero de los agresores.

Castrellón Garza condenó los actos de violencia que subieron tanto la regidora como la promotora de Derechos Humanos, los cuales dijo no ayudan a la sociedad, y por ende es necesario trabajar en la erradicación de la violencia en todas sus formas.

Cabe recordar que el pasado 24 de noviembre, durante un foro que se realizaba para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ingresaron a la charla unos sujetos, quienes en plena transmisión utilizaron sus cámaras para masturbarse e insultar a quien se desempeña como regidora en el municipio de Durango.

Por su parte la activista por los derechos de la mujer, Julieta Hernández Camargo, aseguró que este es sólo un caso más de la nueva violencia que sufren las mujeres, ahora a través de las redes sociales.

Señaló que a través de la asociación que dirige “Sí hay mujeres en Durango”, se lleva el caso de un grupo de jóvenes quienes denuncian ciberacoso del que son objeto por parte de un hombre llamado Guillermo que envía a sus cuentas personales imágenes de su órgano sexual con mensajes intimidatorios.

Lamentablemente de las 19 jóvenes, solo una interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pero hasta el momento no se ha podido tener un avance “solo la traen con vueltas y vueltas y no resuelven nada”, señaló la activista duranguense, quien aseguró que esto solo desalienta a aquellas mujeres que en estos momentos son víctimas de acoso a través de redes sociales y no tienen miedo de denunciar ante la autoridad.

La aprobación de la Ley Olimpia en Durango está por cumplir un año y de acuerdo con la activista, ninguna mujer ha recurrido a esta para denunciar un acto de esta índole, por lo que confía en que este caso sea un precedente pues al ser una figura de la esfera política la víctima, tiene mayor visibilidad y atención por parte de la autoridad.