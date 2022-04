Fieles católicos realizan recorrido del Viacrucis en Durango

Aunque por tercer año consecutivo en la ciudad de Durango no se realiza la tradicional escenificación del Viacrucis, fieles y sociedad en general se reunieron este viernes 15 de abril desde las 10:00 horas en el Arzobispado que se encuentra en la Zona Centro, para rezar el Santo Viacrucis y hacer el recorrido por diferentes estaciones, mismo que en esta ocasión se dedicó a pedir por la paz.

Fueron los jóvenes quienes estuvieron a cargo de realizar la expresión de piedad popular de manera sencilla, durante el recorrido portaron la cruz por las estaciones que para los fieles católicos es la cruz que se lleva en la familia, en la vida social y en todas las acciones.

La celebración estuvo presidida por el Arzobispo, Faustino Armendáriz, quién explicó "este viacrucis tiene una connotación especial, lo hicieron laicos, el Consejo por la Paz que refleja la realidad de México y el mundo, por esa realidad queremos orar, porque no basta con elevar oraciones piadosas sin tomar en cuenta esa realidad".

La oración es para que haya paz, no haya violencia, feminicidios, o trata de blancas.

Señaló “esperamos a los fieles que deseen integrarse, porque son tiempos en los que todavía muchas personas no se acercan al templo, tienen miedo, aunque ya hay actividades en todos los templos y cada día están más llenos".

La invitación para asistir fue abierta a la sociedad en general, de ahí que quienes asistieron a la Catedral Basílica Menor, entre ellos la señora Martha Reyes, se les recordó que estaba programado el recorrido del viacrucis, por lo que decidió sumarse a esta actividad.

Habitante de la Zona Centro en la ciudad de Durango, la señora Martha busca siempre acudir a este tipo de actividades durante la Semana Santa, sin embargo lamentó que no se pudiera hacer la escenificación tradicional, aunque de cualquier manera la celebración debe hacerse.

"Yo pienso que está bien, porque no es mucha gente y cada uno va guardando su distancia, y además son fechas muy importantes, sobre todo en estos tiempos, es cuándo menos debemos olvidarnos de Dios", dijo al ser entrevistada.

Recordó como en años anteriores a la pandemia, se llenaba el lugar con personas que deseaban ver la escenificación de la pasión y muerte de Jesús, y entre toda esa gente, siempre veía a varios conocidos pero ahora la situación es diferente, pues son pocos los que ha encontrado en el camino. Cree que es por la cuestión de la pandemia, que la gente se ha hecho más consiente de evitar lugares concurridos.

La señora Martina Hernández Avitia, acudió desde la colonia López Portillo para ser parte del recorrido que incluyó varias calles del Centro Histórico, para terminar en Catedral, dijo estar contenta de que se hiciera una celebración presencial, aunque está consciente de que no se planeó como estaba acostumbrada a verlo.

“Sí lo celebra uno, pero no igual como antes, yo trato de venir cada año a verlo, se me hace bien que ya se pueda celebrar". Aunque el recorrido no se planeó tan extenso, mencionó que la celebración se siente igual.

Luego del viacrucis, la Arquidiócesis programó por la tarde, la adoración de la Santa Cruz, donde el representante de la Iglesia en Durango destacó, "creo que la tarea que estamos haciendo a través de las redes sociales también es importante".









Aunque reconoció que hubo limitación para evitar aglomeraciones, y no se prepararon todas las representaciones, esperan que el próximo año ya se dé la organización de manera plena.