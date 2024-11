Financieras hostigan a trabajadores de la SSD por créditos que ya pagaron

Aunque hace mes y medio se tomaron las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS) Sección 88, ubicadas en calle Regato, en reclamo por los más de mil trabajadores que aún continúan con el problema con el banco y aseguradoras, debido a préstamos solicitados que resultaron impagables, informó la trabajadora sindicalizada, Claudia Sotuyo, no se ha resuelto nada.

Explicó que existe una demanda en la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de 15 financieras, ya que incluso existen prácticas como hostigamiento en las áreas de trabajo de quienes hicieron un contrato con ellos, para que paguen el dinero que presuntamente les deben.

“A las financieras ya no se les debe, ellos activan un seguro y se hace el cobro, pero siguen hostigando a compañeros que pidieron dos mil pesos, y ahorita les están requiriendo un cobro hasta de 200 mil pesos”, dijo, lo mismo sucede con personas que ya terminaron de pagar la deuda.

Pese a que la Secretaría de Salud de Durango (SSD), y el líder sindical, Francisco Segovia, anunciaron públicamente que se había resuelto ese tema, la realidad es que se les sigue descontando cantidades superiores a los mil pesos de su salario, que en algunos casos los dejan incluso sin sueldo para sobrevivir durante la quincena.



“Nos siguen pagando por medio de una transferencia, sigue habiendo problemas con financieras, tengo compañeros a los que les quitan todo el cheque en el banco. Hay compañeros que solicitaron un cambio de banco y no se les autorizó bajo el argumento de que no les reciben el paquete en oficinas centrales, y él (el líder sindical), no da la cara para nada”, comentó.

Aseguran que tiene un acuerdo con el banco Santander, ya que incluso en las instalaciones del Sindicato existe un cajero al interior, sin que se compruebe el número de personas a las que va a beneficiar, ni siquiera por la ubicación en donde se encuentran sus oficinas, donde hay poco tránsito.





“Ahí es donde las financieras se están haciendo cargo de nuestro cobro”, dijo la trabajadora, al señalar que la SSD se lavó las manos desde el momento en el que anunció que ellos ya no se encargarían de realizar dichos cobros, sin embargo señalan que Santander es solo el medio por el que se les paga la nómina, aunque ninguno de ellos es cliente de éste.

De ahí que propusieron se les realice el pago a través de un cheque, dado que es su responsabilidad al ser un concepto de nómina, ya que los trabajadores no se les ha autorizado escoger la forma, ni el medio de pago.