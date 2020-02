Firman convenio Trabajo Social y el DIF Municipal

Nuevamente se reafirma el compromiso y el trabajo en equipo por parte de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) y el DIF Municipal, que por medio de un convenio de colaboración refrendan el pacto de brindar un servicio profesional a sus usuarios.

El director del plantel universitario, Luis Enrique Soto Alanís, encabezó la reunión con la directora del DIF Municipal, Sandra Corral Quiroga, y funcionarios de ese organismo, con el objetivo de atender los distintos problemas y fenómenos sociales que aquejan a niños, niñas y adolescentes.

Allí Soto Alanís afirmó que " con la asistencia social es un rostro diferente, pero es un rostro que necesita adquirir otra forma; por la crisis que se tiene en el país los recursos ya no alcanzan, por lo que se deben buscar otras maneras de seguir haciendo asistencia social -en el caso del DIF Municipal-, pero aquí es donde entra la preparación de nuestros estudiantes para atender de manera diferente, ya no sólo dar la despensa o la cobija, sino ver de qué otra forma se puede incorporar la institución para poder apoyar realmente y solventar la necesidad, pues no sólo es lo económico, sino que hay otros elementos coyunturales que se deben favorecer".

De igual manera, afirmó que el objetivo de esta colaboración es coadyuvar con la asistencia social de una manera diferente, pero también muy necesaria, que es la academia, en la que intervenga el trabajador social para hacer la diferencia, "sabemos de la situación económica por la que estamos atravesando en nuestro estado, todos los hogares del país, y bueno, hay que mostrar otras posibilidades, otras maneras de resolver las problemáticas económicas, emocionales, sociales y de comportamiento".

Por su parte, la directora del DIF Municipal, Sandra Corral Quiroga, externó su agradecimiento por esta firma de convenio y reconoció la capacidad y preparación de los alumnos de la Facultad de Trabajo Social de la UJED, además de poner a la orden los servicios y atención que brinda el organismo a su cargo.

Finalmente, explicó que a través del sistema asistencial se propicia la creación de estrategias con un nuevo modelo de prevención y atención, en un esquema apropiado que involucre y concientice a la sociedad.