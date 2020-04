Los flagelos que dejará la contingencia sanitaria no están a la vista todavía, advirtió el Secretario General de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones, quien reconoció que nuestro sistema sanitario nacional no cuenta con los insumos ni está preparado para hacer frente a un contagio masivo, como no lo ha estado ningún país.

Lo anterior, fue expuesto por el funcionario estatal al dar la bienvenida durante el protocolo de toma de protesta a los miembros del Centro Estatal de Contingencia COVID-19, que se llevó a cabo con la presencia del Gobernador del Estado, José Rosas Aispuro Torres y representantes de los tres niveles de gobierno.

En este marco, Alanís Quiñones subrayó que la responsabilidad del Estado es siempre resguardar los medios de subsistencia del pueblo, salvaguardar el territorio donde se asienta su sociedad y procurar siempre el bienestar de su comunidad.

Cada orden de gobierno en su respectivo espacio de competencia debe de implementar los mecanismos legales y técnicos para la mejor gestión de los satisfactores que nuestra gente requiere; “hoy nuestro país se encuentra frente a tal vez, el desafío más importante en nuestra época contemporánea, la pandemia derivada del coronavirus covid-19, que amenaza con modificar los ritmos y formas de vida a los que estamos acostumbrados los seres humanos, los mexicanos y de manera particular los duranguenses”.

El Secretario General de Gobierno, alertó que los flagelos que nos va a dejar esta contingencia sanitaria no están a la vista todavía, sabemos que nuestro sistema sanitario nacional no cuenta con los insumos ni está preparado para hacerle frente a un contagio masiva, como no lo ha estado ningún país.

Por lo tanto –proyectó- las medidas de prevención que se tomen para buscar que el contagio que irremediablemente va a suceder, se dé de manera paulatina y hasta donde sea posible controlada, es lo deseable y aspiramos a que las estrategias funcionen, que las medidas de distancia social sean suficientes para que el objetivo se cumpla.

Sin embargo es necesario un ente técnico de asesoría y para la toma de decisiones que contribuya a determinar, desarrollar e implementar las mejores prácticas de contención y atención adecuadas para nuestra gente, considerando nuestras propias condiciones y nuestros propios recursos.

Cada uno de los servidores públicos que integran este Consejo Estatal de Contingencia conoce su área profesional, ha dado muestras de tener un compromiso de lealtad con los duranguenses; “que su trabajo y dedicación contribuyan para mejorar la calidad de vida de los duranguense, porque los duranguenses merecen nuestro mejor esfuerzo”.