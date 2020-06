Formaliza diputada denuncia contra panista ante IEPC

La diputada Sandra Amaya Rosales, acudió este viernes al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para interponer una denuncia de manera formal en contra del diputado panista José Antonio Ochoa Rodríguez, tras los ataques misóginos que este lanzó en su contra durante la sesión celebrada en el Congreso del Estado el martes pasado.

“Ya basta de la violencia, nosotros somos mujeres de trabajo que vamos caminando por toda esa lucha que han hecho las mujeres antes, para que nosotros llegáramos aquí”, comentó la legisladora antes de ingresar a las instalaciones del IEPC para llevar a cabo el trámite requerido.

Explicó que se trata también de dar voz a todas aquellas mujeres que también han sufrido algún tipo de violencia de género, un tema con el que diariamente se debe lidiar y luchar para que esto termine, “yo confío mucho en las autoridades, sé que esto va a dejar un precedente y quiero que esto sirva de ejemplo para que ningún hombre se vuelva a atrever a faltarnos el respeto en ningún sentido”, dijo.

Asimismo agradeció las muestras de cariño y el respaldo brindado por mujeres y hombres en Durango e incluso a nivel nacional, pues cabe recordar que se trata de un tema que se hizo viral a nivel nacional, de ahí que seguramente esto quedará como precedente para que termine la violencia contra la mujer.

Por su parte la senadora Margarita Valdez, quien acompañó a la diputada local, aseguró que esta acción sobrepasó los límites, ya que la entrega de huevos con mensajes dirigidos a Amaya Rosales solo representa la falta de sensibilidad y prepotencia por parte del diputado Ochoa Rodríguez.

“Aquí me gustaría escuchar las disculpas de las mujeres de Acción Nacional, las mujeres que se habían manifestado el 9 de marzo muy defensoras de la no violencia y ahorita no he escuchado a ninguna. Creo que nos están faltando esas disculpas” sentenció.