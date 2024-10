La infraestructura educativa en el estado se fortalece con la entrega de nuevas instalaciones en instituciones escolares. Así lo reafirmó el gobernador Esteban Villegas al inaugurar en la Universidad Tecnológica de Poanas (UTP), un auditorio, salas de cómputo y aulas equipadas, con un valor de 65 millones de pesos.

Villegas Villarreal destacó que solo el edificio tuvo un costo de 59 millones de pesos: “Este es un edificio emblemático para la universidad; es prácticamente otra ala, entre la parte administrativa y salones. A mí no me gusta dejar las cosas a la mitad; yo soy de los que, si empieza algo, lo termina, y éste, quién sabe cuánto tenía ahí que nomás le parchaban. Las cosas se hacen, no se dicen ni se piensan”, expresó.

Fortalecen infraestructura educativa en Poanas con inauguración de nuevos espacios / Foto: Cortesía

Fue a través de una llamada telefónica en la que el gobernador y la presidenta del DIF Estatal, Marisol Rosso, hicieron el compromiso de la construcción, equipamiento y surtido de despensa de un comedor para los estudiantes: “Que este mismo año les hagan el lugar, lo equipamos, y a través de Marisol, que les manden la despensa cada dos meses para quien más lo necesite. Yo jalo, pues”.

El rector de la UTP, Octavio Fernández Zamora, aseguró que “en Durango se sueña en grande y nuestro gobernador cumple en grande”. Reconoció la visión y el apoyo del jefe estatal y resaltó que, con esta entrega, se da fe a uno de los más grandes compromisos: la creación de espacios dignos con los mejores equipos y condiciones para que los sueños se cumplan. Este proyecto se posiciona como un centro de acopio y esperanzas para estudiantes y padres de familia.

La presidenta de la Sociedad de Alumnos, Vanessa Hernández Martínez, a nombre de la comunidad estudiantil, dijo que la inauguración de estos nuevos espacios representa una mejora en la institución y simboliza el crecimiento y el compromiso colectivo hacia el futuro brillante de la universidad. “Gracias, gobernador. Su invaluable apoyo y visión son fundamentales para hacer posible este proyecto; demuestra una vez más su firme compromiso con la educación y el desarrollo social de nuestra región”.





El diputado local, Osbaldo Santillán Gómez, de la Comisión del Campo, expuso que se trabaja en equipo, ya que esta legislatura es muy plural. “Hemos visto que Esteban está al pendiente del campo, por eso vamos a jalar con el gobernador para atender las nuevas peticiones que tienen los duranguenses”.

El alcalde, Víctor Capurro Aispuro, agradeció las acciones que mejoran la calidad de vida de los poanenses y reiteró que Poanas se suma a la labor del Gobierno del Estado. “Vamos a entrarle con todo lo que esté a nuestro alcance para continuar con el trabajo en coordinación con Esteban”.

El jefe estatal concluyó el evento acordando la pavimentación del acceso a la UTP, ya que fue una petición realizada por la presidenta de la Sociedad de Alumnos, Vanessa Hernández Martínez, durante el evento.