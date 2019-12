Fortalecer al PAN es el reto del nuevo CDE

Uno de los mayores retos que tiene Verónica Pérez Herrera, como presidenta del Comité Estatal del Partido Acción Nacional es lograr la unidad que les permita obtener buenos resultados en las elecciones venideras. Tenemos que abonarle al proyecto político de Durango y del país.

Dijo que su compromiso es fortalecer los comités municipales para poder acerca al Partido a la ciudadanía, saber de sus necesidades, escucharlos e involucrarlos en las decisiones políticas en Durango.

Sostuvo que la elección interna no dejo fracturas, el proceso provocó que el PAN se fortaleciera, dieron muestra de una contienda limpia y tranquila en donde se impuso la democracia, y con ello mandamos el mansaje a otros partidos y a la ciudadanía de que en Acción Nacional las cosas se hacen bien.

Afirmó que el nuevo comité Estatal será de puertas abiertas, siempre buscando el consenso, el dialogo, todos somos necesarios, tenemos que abrirnos con toda la ciudadanía. Y destacó que uno de los retos es el apostarle a los jóvenes, hoy existe un desánimo, una apatía por los partidos políticos, tenemos la responsabilidad de acercarlos y que participen en la vida política.

Con respecto a que si ella era la candidata del gobernador, afirmó que ella será una presidenta del Comité Estatal siempre dispuesta a dialogar, a sumar y el mandatario tiene que tener un partido fuerte y ese es un trabajo que tendrán que hacer para consolidarse como la primera fuerza política en el estado.

Tenemos grandes retos para el 2021, como es el caso de la renovación del Congreso Local y tenemos la oportunidad par aganar la mayoría. En el caso del Congreso Federal, dijo, que Durango tiene que apórtale al Legislativo buenos diputados para que sea un contrapeso a las decisiones que se están tomando a nivel nacional.

Expresó que tienen un año y medio para preparase y encontrar los mejores perfiles para que estén en el Congreso que se posicionen y obtener buenos resultados, de ahí la importancia de mantener la unidad.

Sabemos que es un reto muy fuerte, sin embargo serraran filas y hacer el llamado a la unidad en cada uno de los municipios, muchos de los panistas que no coincidían hoy lo hacen con el proyecto de Pepe Rocha y Vero Pérez, lo cual es un mensaje muy importante y un buen comienzo para fortalecer al PAN, acento.

Sostuvo que para el 2022 van a refrendar la gubernatura y esto lo realizaran si se logra la unidad, esta dirigencia tendrá la responsabilidad de hacerlo.

Vamos a realizar equipo con nuestro gobernador, con nuestros alcaldes y diputados locales, es decir cerrar filas y obtener mejores resultados en las propias alcaldías, afirmó.

Durante la charla expresó que como mujer tengo ese gran reto, ya que nunca una mujer había dirigido los destinos del PAN en Durango, con lo que me sumo con la quinta dirigente a nivel nacional, es decir Acción Nacional da una muestra de la equidad de género.

Al cuestionarle sobre como trabajara con aquellos que son de origen priista y que están en el gobierno ocupando cargos públicos, la dirigente de Acción Nacional comento que se vive un gobierno de coalición lo cual es parte de la gobernabilidad. Acción Nacional será de puertas abiertas.

Al abordar el tema del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmo que el Ejecutivo federal ha tomado malas decisiones, al eliminar programas exitosos que se tenían en gobiernos anteriores, como el de las guarderías, seguro popular, eran buenos y hoy los llevaron mas a un tema clientelar a captar más electores. Hoy las madres de familia ya no tienen en donde les cuiden sus hijos, los abuelos no tienen la responsabilidad para cuidar los hijos, hoy los padres tienen que pagar más porque les cuiden a los hijos.

En el tema económico, aseguró que con las decisiones presidenciales, a México no le va bien, no hay circulante, siguen los incrementos a la gasolina.

La corrupción no la ha terminado el Presidente, las licitaciones las está entregando de manera directa, sin cubrir los requisitos en la propia ley.

Tenemos el reto de informarle a la ciudadanía. Poco a poco con los resultados de López Obrador ha desanimado a la sociedad, las pasadas elecciones en Durango así lo reflejaron, afirmó.

Verónica Pérez Herrera, preciso que López Obrador, tiene en el olvido a Durango, el gobernador Aispuro Torres está gestionando intensamente, siempre buscando apoyos y con lo poco que recibe está dando buenos resultados.

Al abordar el tema sobre la relación que tuvo el ex presidente municipal de Durango, José Ramón Enríquez Herrera con el gobernador Aispuro Torres, afirmó que el edil no respetó, el quiso ser gobernador, no hizo un trabajo de equipo. No hubo concesos necesario en las pasada administración municipal para hacer obra conjunta con el estado, agregó la presidenta.

Hoy el nuevo presidente Jorge Salum sí está haciendo equipo con el mandatario y esto dará buenos resultados para la entidad, con el sello y distintivo del Partido Acción Nacional.

Expresó para la próxima contienda electoral por la gubernatura, dijo que estarán revisando los cuadros, sin embargo, Jorge Salum, es el candidato natural. El PAN buscara los mejores cuadros y propuestas en todos los cargos.

Antes de concluir afirmo que la principal característica de su administración será la unidad y como objetivo principal, seguir siendo la principal fuerza en el estado. Además aprovechó para destacar que en la ciudadanía persiste el desencanto por los gobiernos priistas y el PAN tiene una gran área de oportunidades que no desaprovecharan en las próximas contiendas.