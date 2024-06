“Fui víctima de tentativa de feminicidio”; duranguense narra golpiza de su esposo

Hablando que las redes sociales también llegan a ser una buena herramienta, este fin de semana fueron plataforma para que una joven duranguense de nombre María “gritara” y exigiera justicia ante el hecho que fue víctima apenas inició este sábado 1 de junio.

“Fui víctima de tentativa de feminicidio”, escribió en mayúsculas en una publicación de Facebook en la que narra cómo su esposo le dio una golpiza. Aunado a ello colocó públicamente las pruebas, con fotografías que muestran cómo quedó su cuerpo.

"Me llevó a un terreno baldío por el Cerro del Mercado con la intención de tirarme ahí" / Foto: Cortesía

“El día de hoy a las 00:00 fui víctima de TENTATIVA de FEMINICIDIO por parte de mi esposo BRYAN ALEJANDRO, al cual he denunciado ya en dos ocasiones por violencia familiar y una más por haber golpeado a mi papá”, comienza su narración.

“Anoche estando con él, Alejandro comenzó a golpearme, me tiró al suelo, me pateó en múltiples ocasiones, intentó estrangularme y cuando quedé inconsciente me metió en la cajuela de mi carro y me llevó a un terreno baldío por el Cerro del Mercado con la intención de tirarme ahí, cuando desperté logré salir de la cajuela bajando los asientos, entrando al carro y bajándome por la puerta trasera para pedir ayuda. Una persona se me acercó y Alejandro huyó, llevándose con el mi cartera y mi teléfono”.

En medio del temor que le causa la situación y todo lo ocurrido previamente, expone que lo hace responsable de cualquier cosa que pueda pasarle a ella, su hijo y su familia, “ya que no es la única ocasión en la que ha intentado hacernos daño”.

La joven pide ayuda en sus redes sociales, tanto a otros usuarios como a las autoridades, pues incluso etiquetó a dos instancias de seguridad.