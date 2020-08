Funcionarios municipales no pueden evadir a la justicia: Salum

Los funcionarios municipales no tienen fuero, por ello no existe la posibilidad de evadir cualquier responsabilidad, señaló el alcalde capitalino Jorge Salum del Palacio, al referirse a la fiscalización que el Congreso local determinó se lleve a cabo en torno al tema de luminarias tipo led, acto en el que diversos legisladores pidieron la destitución o separación del cargo de directores y otros funcionarios.

El edil capitalino lamentó que los diputados locales decidieran no incluir “a quien si tiene fuero, y puede incidir en los mecanismos de resolución, que es el propio exalcalde, ahora senador”.

En cuanto a la destitución o separación del cargo los funcionarios, señaló que ellos no tuvieron responsabilidad en el tema del contrato y simplemente autorizaron al exalcalde que realizara un convenio con la empresa, hecho que quedó asentado en la parte administrativa y no de Cabildo.

“Nosotros hemos pedido la fiscalización y pusimos sobre la mesa la revisión del contrato el cual tiene deficiencias y probablemente situaciones ilegales”, dijo Salum del Palacio.

Agregó que el servicio de iluminación en el municipio no está comprometido, ya que la Dirección de Servicios Públicos es quien se ha hecho cargo del mantenimiento, parte que no se cumplió en el contrato.

En caso de no llegar a un acuerdo voluntario con la empresa se recurrirá a un proceso judicial, comentó el presidente municipal y resaltó la administración no ha pagado ninguna mensualidad, ya que el contrato no es legal, sin embargo el monto correspondiente a una mensualidad se deposita en un fondo para el momento en el que se requiera y determine la autoridad judicial.

Para finalizar indicó que la empresa ya se encuentra notificada y esperan llegar a un buen acuerdo.