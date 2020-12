Fundación IMSS dona 115 sillas–cama en centros hospitalarios de Durango

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) obtuvo la donación de 115 sillas-cama que servirán para aliviar un poco la carga de familiares que cuidan a pacientes en centros hospitalarios, informó el titular de la Oficina de Representación en Durango, Julio Gutiérrez Méndez.

Explicó el funcionario que a través de la estrategia “Cáete con tu silla-cama” de Fundación IMSS tiene el objetivo de brindar un descanso digno, humano y de calidad a los familiares de los derechohabientes hospitalizados, ya que la estadía promedio de una persona hospitalizada es hasta de seis días, lo que equivale a 144 horas.

Indicó que éstas sillas-cama serán distribuidas en áreas de hospitalización, de la siguiente manera: 10 en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 51, en Gómez Palacio; 21 en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 46, en Gómez Palacio; 15 en el Hospital General de Sub Zona (HGSZ) No. 2 El Salto, en Pueblo Nuevo; así como 15 en el Hospital Rural (HR) IMSS-Bienestar No. 26, en Guadalupe Victoria.

20 en el Hospital Rural (HR) IMSS-Bienestar No. 82 en Vicente Guerrero; 15 en el Hospital Rural (HR) IMSS-Bienestar No. 82, en Rodeo; cuatro en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 6, en Canatlán.

Asimismo cinco en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 13, en Tlahuallilo; cuatro en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 24, en Pueblo Nuevo y tres en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No 3, en San Miguel Cruces.

Añadió que van dos en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 44, en Durango; así como una en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 49, en Durango.

El Titular del IMSS en el estado, puntualizó que el concepto de las sillas-cama es una idea de mucha sensibilidad, ya que tener este aparato para que el familiar del paciente pueda descansar y pasar una noche con tranquilidad, reduce el estrés de los acompañantes y ayuda en la recuperación de quien se encuentra internado, por lo que mejorará la estancia de quienes tienen a un familiar hospitalizado.