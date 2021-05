Futbolistas duranguenses conquistan canchas nacionales e internacionales

La historia de Alondra y Tena, dos jóvenes duranguenses que dejan su corazón en la cancha, es una de esas que funge como un faro para las nuevas generaciones en un camino que ha avanzado en nuestro país pero al cual aún le falta mucho por lograr: el futbol femenil.

Ambas jugadoras pertenecen al club de futbol Street Durango, y a su corta edad ya han tenido participación en la Selección Nacional de México y en un Mundial de futbol.

Su pasión las une y sus historias se entrelazan, ambas han dejado su ser en la cancha para obtener un lugar en el que aún es considerado "un mundo de hombres". Conoce su historia llena de matices y pasión por querer ser las mejores no solo en el futbol local sino a nivel nacional e incluso internacional.





Alondra López

Desde los ocho años Alondra comenzó a interesarse por el futbol, empezó jugando en las calles pero pronto Street Durango la seleccionó en sus filas. A muy temprana edad y en sus primeros pasos en el deporte empezó a entrenar con un equipo varonil, "lo que me ayudó a desarrollar una fortaleza física y mental más grande", relata la joven.

Sin embargo, señala que al incursionar en un equipo de hombres vivió la discriminación por parte de sus compañeros, "porque a veces toman mal que una mujer entrene con puros hombres pero yo lo sobrellevé y hasta el momento sigo igual".

Años más tarde su pasión, compromiso y esfuerzo se vieron reflejados al convertirse en seleccionada nacional, una experiencia que marcó su vida y la impulsó a soñar en grande. Su preparación consistía en entrenar durante dos horas diarias "bajo el sol, pero fue muy emocionante porque nunca había estado en un torneo así".

"Sin duda fue una experiencia diferente porque convives con jugadoras con más experiencia y tienen aprendizajes que a lo mejor tú no", señala la deportista. Durante todo el proceso su familia y amigos la alentaron para cumplir su sueño y disfrutar de esta oportunidad.

Para Alondra el futbol femenil en Durango ha tenido un avance importante, sin embargo considera que aún falta mucho por hacer, "a mí me gustaría y trabajo por ello, para que se le dé la misma importancia que se le da al futbol varonil, porque muchas veces las mujeres tenemos más logros y no se nos reconoce igual que a ellos", concluye.

Alondra López, futbolista duranguense/ Foto: Cortesía | Street Durango





Tena Hernández

La pasión por el futbol siempre ha corrido por sus venas a pesar de que su familia nunca ha sido allegada a este deporte, su acercamiento nació al ver a uno de sus vecinos jugar lo cual capturo su atención y poco a poco busco la manera de involucrarse en este deporte.

Al igual que Alondra, Tena empezó su formación en un equipo varonil, "para mí fue fácil adaptarme, se me complicó más con el femenil porque yo sentía que no era la misma fuerza, pero yo me preparé física y emocionalmente", destaca.

En el año de 2018, tras una ardua y constante preparación Tena fue elegida por la Selección Nacional para competir en el Mundial de Escocia, torneo donde México obtuvo el tercer lugar. "Primero jugué con mi equipo en los estatales donde me seleccionaron para jugar con la Selección Nacional y finalmente para jugar con la mundial".

La joven asegura que esta ha sido su experiencia más enriquecedora ya que no solo le permitió conocer a jugadoras de diferentes nacionalidades además de conocer otras estrategias de juego. Su única barrera al enfrentar a otros equipos como la selección de Estados Unidos, fueron los idiomas, "yo me sentía e iba bien preparada para estos duelos", relata.

Los sueños de Tena apenas comienzan, actualmente está enfocada en continuar con su preparación deportiva para de nueva cuenta lograr formar parte de la Selección Nacional, mientras que a nivel académico busca estudiar Derecho.

Tena Hernández, futbolista duranguense/ Foto: Cortesía | Street Durango





Pocas mujeres en el futbol de Durango

Actualmente pocas mujeres quieren jugar futbol en Durango, así lo señaló unos de los entrenadores de Street Durango Raymundo Muñoz García, quien destacó que esto se debe a los estereotipos de la sociedad en torno a las jugadoras de este deporte.

"Ahorita batallamos con la categoría femenil, anteriormente teníamos entre nueve a 10 jugadoras entre los 15 a los 10 años, no sé lo que esté pasando, como que la misma sociedad les coloca una etiqueta lo cual las desanima", puntualizó.

Por ello, hizo un llamado a las niñas y jóvenes interesadas en practicar este deporte a que se acerquen sin miedo y vivan la experiencia del futbol.