Gabinete estatal Necesita cambios

Jaime Mijares Salum observa a Durango como una tierra de oportunidades donde el que invierta debe de ver frutos positivos, empero, a la vez, ve la necesidad de contar con autoridades firmes, convencidas de erradicar las prácticas nocivas que durante años han afectado a nuestra comunidad, porque solamente de esa manera habrá una garantía de seguridad para que haya familias y empresas tranquilas.

A la vez, se pronuncia por no ver a los gobiernos como los solucionadores de todos los problemas, incluso, como un cliente principal, porque además de “mala paga”, es necesario buscar nuevos mercados.

De estos y otros aspectos habló Jaime Mijares Salum, en la que fue seguramente su última charla con medios de comunicación como presidente del Consejo Coordinador Empresarial y lo hizo durante el programa Rostros… la otra cara de la moneda, que los miércoles de cada semana transmite El Sol de Durango en vivo a través de su plataforma digital.

Expresidente de la Canaco, ahora ya también expresidente del CCE, Mijares Salum es miembro de una familia prominente del estado de Durango, propietarios de varias empresas importantes y generadores de una cantidad importante de empleos.

De entrada habla de su hobbie por la aviación. Cuenta con licencia para volar naves de diferentes dimensiones, incluso de turbina. También helicópteros. Sin embargo, esta faceta es solamente un pasatiempo dada su pasión por los aviones, donde su última aventura fue la relativa al manejo de hidroaviones.

Y a propósito de aeronaves, refiere la famosa y polémica rifa del Avión Presidencial. Considera que se trata de una ocurrencia que en un momento dado le puede generar buen resultado al presidente López Obrador.

No obstante, hace una reflexión en el sentido de que al consolidarse al disponer este vehículo a través de boletos de la Lotería Nacional, sería una forma de pagar la unidad dos veces, porque evidentemente ya había sido pagada y ahora, seríamos los mismos mexicanos quienes aportáramos el recurso para cubrir su costo.

Respecto a su paso por el CCE, Jaime Mijares señala que fueron tres años de mucho aprendizaje, trabajo arduo, donde su alcance mayor fue el cohesionar verdaderamente los esfuerzos de los organismos empresariales, un estatus que no existía a pesar de ser un Consejo Coordinador Empresarial. Además, como un resultado a la par, se fortalecieron las cámaras con un trabajo conjunto, caracterizado por la cordialidad entre los presidentes de las mismas.

Explica que tenía la opción de continuar incluso dos meses más al frente del Consejo. Sin embargo, consideró prudente convocar a la elección, donde a través del consenso que habla de la coordinación que hoy existe, hubo una sola planilla, misma que encabezó José Miguel Castro Mayagoitia, quien es hoy el nuevo dirigente del organismo empresarial cúpula en Durango.

Se manifiesta contento por lo logrado en el Consejo y porque los cambios siempre serán positivos para todos. Y es que, su satisfacción mayor en este recorrido de poco más de mil días, ha sido precisamente darle sentido a la coordinación, una manera verdadera de trabajar en equipo, porque no había una labor hombro con hombro que, espera, persista en los próximos años.

Deja pues un CCE con mayor presencia y una dinámica más actuante, ante los ojos de la sociedad.

En otra faceta de la charla, Mijares Salum recuerda su intención, que desde luego atendió a una invitación, de convertirse en precandidato de un partido político, que finalmente no cristalizó. No obstante, aclara que no desistirá y no descarta un nuevo intento, puesto que es hombre de restos y sobre todo con gran sentido de servir a la sociedad.

Aclara que desde luego, lo haría siempre interpretando la política en su estricto sentido, de ejercer el poder para servir a los demás y no como ocurre hoy, donde al concepto ha sido distorsionado y el pode se utiliza, en su gran mayoría, para otros objetivos totalmente alejados del espíritu.

En esta parte, el expresidente de la Canaco, se pronuncia porque la sociedad se prepara y tenga la información suficiente para elegir políticos que verdaderamente tengan la intención de resolver los problemas, gente cada vez más honesta, con sentido común. Respecto a su declaración que propone que los políticos no viven de la política, señalar que sí es una propuesta que desde luego se presta para el análisis, pero que no es descabellada.

Al verter su punto de vista en torno al gobierno del Estado, el empresario señala que José Rosas Aispuro Torres ha hecho grandes esfuerzos para modificar inercias de antaño y por ejemplo, en alguna medida consolidó la posibilidad de darle apertura a nuevas empresas, aunque lo ha tenido que hacer en una condición evidente de limitación de recursos.

Aquí, estima que pasados más de tres años del inicio de la administración estatal, es momento de llevar a cabo modificaciones importantes en su gabinete.

Considera que hay funcionarios que se conforman con lo que están haciendo, aunque los resultados no sean los mejores.

A pregunta expresa relativa a la falta de recursos, admite que sí es un factor que golpea, empero, sostiene que hay otras entidades con condiciones similares o más difíciles, y que a pesar de ello, innovan, inventan, salen adelante; “aquí estamos estáticos”.

No obstante, a la vez cuestiona el hecho de que se pretende echar la culpa a los gobiernos de los males, de tal manera que considera que en buena medida el estatus actual de Durango es culpa de la misma sociedad. Cita el ejemplo del empresariado, que intenta ver a las administraciones como único cliente o espacio de trabajo, lo cual no es lo más adecuado, porque además de mala paga, siempre existen opciones de desarrollo y para ello, hay que ver al mundo como una oportunidad.

El entrevistado expone su visión respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí, recuerda que AMLO al inicio de su gestión y durante su campaña, ofreció que sería el mejor. Considera que lo ha tenido todo para hacerlo, pero que no lo ha logrado, sobre todo porque cifra todo su esfuerzo en continuar siendo un presidente popular.

Lo más grave, es que no genera condiciones de crecimiento como lo prometió y al contrario, México ha observado una situación de rezago, con nulo desarrollo.

Otra área que ha quedado pendiente, es la que tiene que ver con las condiciones de seguridad que privan en el país. No existe una estrategia para erradicar o al menos controlar a los grupos de la delincuencia organizada.

Se trata pues de un panorama donde ante la expectativa de crecimiento, inhibe la inversión, que es muy baja, precisamente por la falta de confianza y eso para nada es bueno para México.

Reconoce que hay corrupción y que es correcto trabajar por eliminarla, son embargo, en el ínter, se frena el desarrollo como se ha visto.

Por lo que toca al Gobierno Municipal que recién comenzó, sostiene que el nuevo presidente Jorge Salum tiene una enorme oportunidad y también gran responsabilidad de atender los rezagos existentes, sobre todo luego de tres años anteriores desperdiciados, que no fueron los mejores para los duranguenses ante la falta de comunicación y acciones conjuntas del Municipio con el Gobierno del Estado.

Sostiene que conoce bien al alcalde y confía en que generará mejores condiciones a través de la toma de buenas decisiones para los duranguenses. Aquí en esta parte, el ahora exdirigente empresarial, insiste en que el papel que juega la población debe ser más actuante, más analítico y proactivo, es decir, tomar parte en las decisiones de gobierno.

Explica que Durango hoy en día cuenta con una buena calidad de vida, no obstante, vive también una movilidad muy complicada a pesar de ser una ciudad chica, con un gran desorden vial. Entonces, ahí tiene que trabajar fuerte el gobierno municipal.

Al concluir su gestión al frente del CCE, Jaime Mijares continuará su labor empresarial, con mayor entusiasmo y también más tiempo, porque reconoce que en los organismo empresariales sí hubo de dividir, para atender ambas facetas, aunque contó siempre con un equipo muy eficiente que colaboró para lograr los objetivos planteados.

Para cerrar la charla, Mijares Salum habla de su visión del Durango de los próximos años y considera que requerimos autoridades firmes, convencida de que lo malo y los malos tiene que ser erradicados, para que pueda haber tranquilidad en la actividad económica y también en la vida social de los duranguenses.

Es importante tener una autoridad valiente, que trabaje de manera substancial en la reconstrucción el tejido social, porque hasta ahora esa necesidad ha sido solamente motivo de discurso que se ha quedado en el papel.

Afirma enfático que observa un Durango donde la sociedad debemos ser más exigentes respecto a la designación de autoridades, que siempre exista un equilibrio político, para que a través de la negociación y los acuerdos, en efecto se pueda generar beneficio real para nuestra gente.

Ve a Durango como una tierra de oportunidades, donde aquellos que tengan la determinación de invertir, tengan la certeza de que saldrán adelante, generando crecimiento, desarrollo, trabajo, en una ciudad segura, limpia, “y eso se logra con una comunidad actuante, que exige más a sus gobiernos”.