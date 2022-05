Gente de fuera busca ensuciar el proceso electoral en Durango: Esteban Villegas

“Está llegando gente de fuera, detectamos gente de Puebla, de Michoacán en varios municipios, que están tratando de desequilibrar la armonía, sí sabemos que aquí están y van a tratar de ensuciar el proceso electoral”, afirmó el candidato por la coalición "Va por Durango", PAN, PRI y PRD, Esteban Villegas Villarreal, en el marco de la rueda de prensa para anunciar la Reunión Nacional de Dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN).

Señaló que estas acciones las están haciendo “no para ganar, sino para alcanzarnos porque ni si quiera nos pueden alcanzar”, y a pesar de ello, afirmó que están confiados, no por las encuestas, sino por el trabajo que se ha hecho en cada una de las regiones del estado, “les vamos a ganar, porque somos más y somos mejores”.

Respecto a este tema el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés declaró “ya están mandando operadores, de Ciudad de México pagados por gobiernos morenistas para amenazar a la gente, que si no votan por Morena, les van a quitar los programas federales, principalmente a los adultos mayores”.

Primero aclaró, que los programas federales no se pueden quitar, por lo que no se debe temer, ya que están por Ley, no por votos, y después indicó “están mandando gente de fuera, porque los duranguenses no pueden amenazar a su propia gente, por eso están viniendo de otras partes”, pero a pesar de las acciones de esos grupos de choque, dijo que no les están dando resultados.

Empiezo el día muy contento porque estamos en Durango toda la dirigencia nacional del PAN, apoyando al próximo gobernador @EVillegasV y al próximo alcalde @josejoseantonio.



No tengo duda que el próximo 5 de junio, vamos a ganar y seguiremos pintando este estado de azul. pic.twitter.com/888Hk83thb — Marko Cortés (@MarkoCortes) May 18, 2022

Reiteró que el 5 de junio van a proteger el cien por ciento de las casillas, “defenderemos todas las regiones”.

Por su parte el candidato a la presidencia municipal, Toño Ochoa, también afirmó que se han detectado diversos grupos en la capital tratando de amedrentar a la ciudadanía, por el tema electoral.