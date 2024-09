Gobernador de Durango a favor de la integración de la Guardia Nacional a la Sedena

“Si yo fuera legislador, le daría un voto de confianza a la presidenta”, aseguró el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, al referirse a la reforma que avala la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), incluso propuso a los legisladores confiar en las decisiones que se tomen desde el nuevo régimen, pues la nueva estrategia no resulta tan descabellada, ya que el Ejército ha operado en las calles desde hace ya dos sexenios.

“Las decisiones en los estados las tomamos en coordinación y en conjunto, no tiene nada qué ver una militarización del país”, comentó al reiterar que hasta hace dos años él mismo pidió que los elementos del Ejército Mexicano no se resguardara en los cuarteles militares, ya que no se tienen las condiciones de seguridad necesarias para atender desde las instancias civiles, este problema.

“Si yo fuera legislador, le daría un voto de confianza a la presidenta”, aseguró el gobernador Esteban Villegas Villarreal / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Destacó el caso de Durango, donde se tiene una condición distinta a la que existe en otras entidades del país, por lo que si todos los estados estuvieran en esas condiciones, podrían existir las circunstancias para que el Ejército se retirara de las calles, aunque para ello se necesita reforzar las policías municipales y estatales del país.





Villegas Villarreal, hizo hincapié en el diseño del Mando Especial de la Laguna, que existe entre Durango y Coahuila para vigilar la zona de la Comarca Lagunera, misma que era un lugar de alta incidencia delictiva, y el cual es comandado por el Ejército, “ha funcionado y ahorita es el lugar más seguro del país”, dijo.

Imagen ilustrativa / El gobernador propuso a los legisladores confiar en las decisiones que se tomen desde el nuevo régimen, pues la nueva estrategia no resulta tan descabellada, indicó / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

“Entonces por qué no darle un voto de confianza a la Presidenta y su equipo de que la Guardia Nacional pase a formar parte del Ejército. En términos reales para Durango sería lo que estamos haciendo en la Laguna, porque el Ejército es el que comanda, pero estamos todos, Policías Estatales, Fiscalías, Guardia Nacional, Ejército”, dijo.

Imagen ilustrativa / El Ejército ha operado en las calles desde hace ya dos sexenios, aseguró Esteban Villegas / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

De ahí que más allá de un tema partidista, pues cada uno de los institutos políticos trae una agenda propia, se dijo a favor de esta decisión que le da el control a la Sedena de la Guardia Nacional, “aquí lo estamos viviendo, hay que hacer política, hay que convencer, que los partidos hagan la parte que les toca y es hacer voto”, dijo.

Imagen ilustrativa / El gobernador hizo hincapié en el diseño del Mando Especial de la Laguna, que existe entre Durango y Coahuila para vigilar la zona de la Comarca Lagunera / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango





El pasado 20 de septiembre, con 353 votos a favor y 126 en contra, la Cámara de Diputados avaló la reforma que contempla la integración de la Guardia Nacional a la Sedena, con lo que se suprime sus características que la mantenían como una instancia civil y da fuero militar a sus integrantes, dicha minuta fue turnada al Senado de la República.